Regalos baratos en Once: qué comprar y cuánto cuestan los juguetes y opciones más buscadas para la Navidad 2025

Con presupuestos ajustados y a días de Nochebuena, Once vuelve a posicionarse como el lugar elegido para comprar regalos económicos y de buena calidad. Hay opciones desde $10.000 para resolver las compras navideñas sin gastar de más.

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 17:21
¿Dónde conseguir buenos precios y muchas opciones para Navidad?

A pocos días de la Navidad, muchas personas cuentan con un presupuesto acotado para poder hacer regalos a todos los miembros de la familia, y por ello se vuelve fundamental ser estratégico sobre dónde comprar los obsequios y cuáles. En ese sentido, y como cada año, varias personas comienzan con sus recorridos por locales y comercios a fin de encontrar mejores ofertas y opciones de pago que hagan más livianos los consumos de este último mes del año.

Jugueterias
Regalos para los más pequeños sin gastar de más.

Once, la alternativa para comprar barato y con buena calidad

La zona de Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, se volvió una gran alternativa a la hora de buscar productos baratos y de calidad, incluso para satisfacer las ansias de juguetes de los más pequeños.

En esta zona hay desde tiendas de ropa, hasta jugueterías, regalerías y bazares, además de otro tipo de negocios pensados especialmente para el consumo minorista y en muchos casos, el mayorista también.

Locales ubicados sobre la calle Sarmiento al 2300, históricamente conocidos como los negocios de “todo por $2”, mantienen su vigencia con alternativas para todos los bolsillos.

Por ejemplo, se pueden obtener regalos para los más chicos de la familia desde $10.000. En este rango de precios destacan mochilas infantiles, mascotas electrónicas, inflables para la pileta, pistolas de agua y gran cantidad de juguetes de plástico, tanto para niños como para niñas. Por supuesto, la oferta es muy variada y se adapta a diferentes gustos y edades.

Para especificar un poco más, las mochilas con lentejuelas arrancan desde los $7.500, mientras que aquellas con orejas movibles se consiguen a $10.000. En tanto, los bolsos con ilustraciones, ideales para la colonia de verano, se venden desde los $16.500.

Juguetería - Ahora 12
En Once se pueden encontrar gran cantidad de ofertas.

También está la opción de regalos para disfrutar en familia: por ejemplo, las piletas inflables tienen precios desde los $13.000 hasta los $27.000, según su tamaño y diseño. También hay colchonetas salvavidas que rondan los $9.000, una alternativa muy práctica para combatir el calor.

Aquellos que disponen de un presupuesto mayor o pueden gastar un poco más, hay opciones de bicicletas de plástico que se venden a menos de $30.000.

Once se sostiene como una de las zonas comerciales más buscada de la Ciudad de Buenos Aires en épocas navideñas: eso sí, hay que ir con tiempo y mucha paciencia, porque la cantidad de clientes a todas horas es gigantesca.