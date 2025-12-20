Regalos baratos en Once: qué comprar y cuánto cuestan los juguetes y opciones más buscadas para la Navidad 2025

Con presupuestos ajustados y a días de Nochebuena, Once vuelve a posicionarse como el lugar elegido para comprar regalos económicos y de buena calidad. Hay opciones desde $10.000 para resolver las compras navideñas sin gastar de más.

¿Dónde conseguir buenos precios y muchas opciones para Navidad?

A pocos días de la Navidad, muchas personas cuentan con un presupuesto acotado para poder hacer regalos a todos los miembros de la familia, y por ello se vuelve fundamental ser estratégico sobre dónde comprar los obsequios y cuáles. En ese sentido, y como cada año, varias personas comienzan con sus recorridos por locales y comercios a fin de encontrar mejores ofertas y opciones de pago que hagan más livianos los consumos de este último mes del año.

Regalos para los más pequeños sin gastar de más.

Once, la alternativa para comprar barato y con buena calidad

La zona de Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, se volvió una gran alternativa a la hora de buscar productos baratos y de calidad, incluso para satisfacer las ansias de juguetes de los más pequeños.

En esta zona hay desde tiendas de ropa, hasta jugueterías, regalerías y bazares, además de otro tipo de negocios pensados especialmente para el consumo minorista y en muchos casos, el mayorista también.

Locales ubicados sobre la calle Sarmiento al 2300, históricamente conocidos como los negocios de “todo por $2”, mantienen su vigencia con alternativas para todos los bolsillos.

Por ejemplo, se pueden obtener regalos para los más chicos de la familia desde $10.000. En este rango de precios destacan mochilas infantiles, mascotas electrónicas, inflables para la pileta, pistolas de agua y gran cantidad de juguetes de plástico, tanto para niños como para niñas. Por supuesto, la oferta es muy variada y se adapta a diferentes gustos y edades.

Para especificar un poco más, las mochilas con lentejuelas arrancan desde los $7.500, mientras que aquellas con orejas movibles se consiguen a $10.000. En tanto, los bolsos con ilustraciones, ideales para la colonia de verano, se venden desde los $16.500.

En Once se pueden encontrar gran cantidad de ofertas.

También está la opción de regalos para disfrutar en familia: por ejemplo, las piletas inflables tienen precios desde los $13.000 hasta los $27.000, según su tamaño y diseño. También hay colchonetas salvavidas que rondan los $9.000, una alternativa muy práctica para combatir el calor.

Aquellos que disponen de un presupuesto mayor o pueden gastar un poco más, hay opciones de bicicletas de plástico que se venden a menos de $30.000.

Once se sostiene como una de las zonas comerciales más buscada de la Ciudad de Buenos Aires en épocas navideñas: eso sí, hay que ir con tiempo y mucha paciencia, porque la cantidad de clientes a todas horas es gigantesca.