Se acerca el día más largo del año en Argentina: cuándo será el solsticio de verano y qué rituales seguir

En esta fecha, la luz del Sol se extiende más que en cualquier otro día del año, y al encontrarse cerca del cierre del año, se asocia con la introspección, el balance personal y los nuevos comienzos.

El próximo domingo 21 de diciembre, Argentina vivirá el día más largo del año con la llegada del solsticio de verano, un fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de la estación más cálida y la jornada con mayor cantidad de luz solar.

Cuándo será el día más largo del año en Argentina

Según informó el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio ocurrirá a las 15:03 (hora local), momento exacto en el que el hemisferio sur recibe la máxima inclinación hacia el Sol, generando el día más extenso del año.

Durante esta jornada, el Sol saldrá antes y se pondrá más tarde que en cualquier otro día, produciendo la noche más corta y la mayor duración de luz solar en todo el país.

¿Por qué ocurre el solsticio de verano?

El solsticio se produce cuando el eje terrestre se inclina de tal forma que uno de los hemisferios recibe más radiación solar que el otro. En diciembre, el hemisferio sur —donde se encuentra Argentina— recibe la mayor cantidad de luz y energía del Sol. A partir de este momento, aunque las temperaturas cálidas del verano continúen durante varios meses, los días comenzarán a acortarse gradualmente y las noches a alargarse.

Este fenómeno fue observado y registrado por diversas civilizaciones desde tiempos antiguos, que lo utilizaban como referencia para organizar actividades agrícolas, sociales y rituales. Hoy, sigue siendo un hito clave del calendario astronómico y marca oficialmente el inicio del verano.

Un momento de cierre y renovación

Más allá de su relevancia científica, el solsticio de verano coincide con la recta final del año y las celebraciones de fin de año. Por ello, muchas personas lo interpretan como un instante simbólico de balance, renovación y apertura a nuevos comienzos, aprovechando la energía del día con más luz del año.

Tres rituales para aprovechar el solsticio