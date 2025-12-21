Tras 30 años de actividad, cerró uno de los supermercados más grandes del país: qué pasará con sus empleados

Un importante supermercado especializado en productos para la construcción y el hogar cerró una sucursal ubicada en el sur del Conurbano bonaerense. La decisión respondió a la falta de rentabilidad y a la caída sostenida de las ventas.

Menos ventas y altos costos: cerró un gigante del rubro construcción en Buenos Aires. Foto: Easy

Luego de tres décadas de funcionamiento ininterrumpido, el grupo chileno Cencosud resolvió cerrar una de sus sucursales más emblemáticas en la Argentina.

Se trata de un local de la cadena Easy, especializado en productos para la construcción, remodelación y equipamiento del hogar, ubicado en la zona sur del Conurbano bonaerense. Como consecuencia de esta decisión, al menos 55 trabajadores se vieron afectados.

Cierre histórico en el Conurbano: bajó sus persianas y afectó a más de 50 trabajadores

El establecimiento se encontraba en la Rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza, un punto estratégico caracterizado por su alto tránsito vehicular.

El local estaba emplazado sobre la Ruta Provincial 4, conocida como Camino de Cintura, una arteria clave que conecta localidades como Lomas de Zamora y San Justo, lo que lo convertía en uno de los Easy más grandes y visibles del país.

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Zona Oeste (SEOCA) señalaron que el cierre respondió principalmente a la falta de rentabilidad, producto de una fuerte caída en las ventas.

Según el gremio, el nivel de consumo en esa sucursal se redujo entre un 30% y un 50% durante los últimos dos años. A este escenario se sumaron los elevados costos operativos y un proceso de reestructuración general encarado por el grupo empresario.

En cuanto a la situación laboral, 30 de los 55 empleados aceptaron un plan de retiro voluntario con indemnización completa.

Los 25 trabajadores restantes fueron reubicados en otras sucursales del Gran Buenos Aires, entre ellas Monte Grande, Remedios de Escalada, San Justo, Moreno, Morón e Ituzaingó. Desde el sindicato destacaron que la empresa cumplió con todas las obligaciones legales y que no se registraron conflictos gremiales.

Además del cierre de esta sucursal de Easy, Cencosud también bajó las persianas de varios supermercados de su cadena Vea en distintas provincias del país, entre ellos locales ubicados en Moreno y Castelar (Buenos Aires), San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan).

Estas medidas dejaron a más de 100 empleados sin trabajo, aunque la compañía ofreció indemnizaciones y alternativas de reubicación. El cierre de estos establecimientos refleja una tendencia que se repite en distintos rubros del comercio: menor poder adquisitivo, retracción del consumo y un mercado cada vez más exigente para sostener grandes superficies.