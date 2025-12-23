Asignación Universal por Hijo de ANSES: el programa que será obligatorio para cobrar AUH en 2026

Anses comenzará a pagar el 100% de la Asignación Universal por Hijo a los menores de hasta 5 años solo si están correctamente inscriptos en este programa. La medida busca garantizar el cumplimiento de los controles médicos y del calendario de vacunación.

El programa que será obligatorio para cobrar AUH en 2026. Foto: ANSES

Los cambios recientes en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ocasionaron ciertas dudas entre las familias beneficiarias. Es preciso aclarar que el alta en el Plan Sumar será un requisito indispensable para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pague el 100% de la AUH a los menores de hasta 5 años.

Por tanto, y de acuerdo con la normativa vigente, los niños y niñas que reciben la AUH y tienen hasta 5 años de edad deben contar obligatoriamente con cobertura del Plan Sumar.

Este programa, dependiente del Ministerio de Salud, tiene como objetivo garantizar el acceso a controles médicos periódicos y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, además de registrar esa información en los sistemas oficiales del Estado.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

Plan Sumar: esencial para poder cobrar sin problemas la AUH

La correcta inscripción en el Plan Sumar cobra especial relevancia tras la implementación de la Resolución 1170/2025. Según lo anunciado por el Ministerio de Capital Humano, Anses comenzará a pagar el 100% de la AUH de forma mensual a los menores de hasta 5 años, sin aplicar la tradicional retención del 20%. Sin embargo, este pago completo solo se realizará si el Ministerio de Salud puede verificar automáticamente que el niño cumple con los controles sanitarios obligatorios.

Para que esa validación sea posible, los datos del menor deben estar correctamente cargados en el Plan Sumar. En caso contrario, Anses continuará liquidando solo el 80% de la prestación, incluso si el niño tiene menos de 5 años. El 20% restante quedará retenido y solo podrá cobrarse mediante la presentación anual de la Libreta de la AUH, como ocurre actualmente con los niños de mayor edad.

Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.

Esto implica que el pago automático del 100% de la Asignación Universal por Hijo no será universal ni automático para todos los beneficiarios. Dependerá exclusivamente de que el alta en el Plan Sumar esté realizada y de que los controles de salud y vacunación estén debidamente registrados.

Ante esta situación, se recomienda a las familias verificar si sus hijos se encuentran correctamente inscriptos en el Plan Sumar. La consulta puede realizarse a través de la página oficial del programa o comunicándose al número telefónico 0800-222-7100. Contar con el alta al día permitirá evitar retenciones y garantizar el cobro completo del beneficio mensual que otorga Anses.