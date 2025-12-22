ANSES cuándo cobro: qué prestaciones sociales se pagan en la semana del 22 al 26 de diciembre

Durante diciembre, el organismo aplicó una suba del 2,34% por movilidad. Además, los jubilados y pensionados con menores ingresos continúan percibiendo el bono de $70.000 y el aguinaldo.

Economía argentina

Durante la semana de Navidad, ANSES seguirá con el pago de sus prestaciones. Los próximos días se abonarán las últimas asignaciones del SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y los haberes previsionales. Además, empezará el pago del fondo de desempleo.

ANSES: jubilados y pensionados

Esta semana se terminará de pagar a quienes cobran haberes superiores a la mínima. El bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un total de $410.879,59.

Lunes 22 : DNI terminados en 6 y 7

Martes 23: DNI terminados en 8 y 9

ANSES.

Asignación Universal por Hijo

Este lunes 22 de diciembre cobrarán la AUH los titulares con DNI terminado en 9. El monto es de $122.492, con un pago directo de $97.993,60 tras la retención del 20%.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio aumenta a $398.853, con un importe acreditado de $319.082,40. A esto se suma la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.

SUAF

Este lunes 22 se completa el pago de las asignaciones familiares para trabajadores registrados con DNI terminado en 9.

El monto del primer rango es de $61.252 por hijo y $199.434 por hijo con discapacidad.

Asignación por Embarazo

El beneficio es de $122.492, con una acreditación de $97.993,60. En la Zona Austral asciende a $159.240.

Lunes 22: DNI terminados en 8

Martes 23: DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo, ANSES.

Fondo de Desempleo

ANSES comenzó el pago del fondo de desempleo, que equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses, con montos entre $161.000 y $322.000.