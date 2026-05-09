Economía argentina Foto: anses

Mayo llega con una actualización que impacta directamente en millones de familias: ANSES aplicó un aumento del 3,38% sobre asignaciones familiares y topes de ingresos, en línea con el esquema de movilidad que ajusta prestaciones según inflación. La suba fue formalizada mediante la Resolución 111/2026, que además establece reglas como el redondeo al entero siguiente cuando el cálculo arroja decimales.

A continuación, una guía clara (y práctica) para saber cuánto se cobra, quiénes quedan alcanzados y qué límites de ingresos hay que mirar para no llevarse sorpresas al momento del cobro.

Los montos que más se consultan: AUH y AUH por discapacidad

Con la actualización de mayo 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $141.286. En el caso de AUH por Hijo con Discapacidad, el monto asciende a $460.045.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Tip útil: AUH (y también la Asignación por Embarazo) suelen seguir cronogramas por terminación de DNI dentro del calendario del mes.

SUAF / Asignación Familiar por Hijo: cuánto se cobra según ingreso familiar

Para trabajadores registrados, monotributistas alcanzados, titulares vinculados a ART y otros grupos del sistema, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se paga según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y también puede variar por zona geográfica.

Valores “zona general” (los más usados como referencia)

IGF hasta $1.093.852: $70.651 por hijo

IGF $1.093.852,01 a $1.604.240: $47.658

IGF $1.604.240,01 a $1.852.148: $28.826

IGF $1.852.148,01 a $5.792.488: $14.873

Hijo con discapacidad (zona general)

IGF hasta $1.093.852: $230.032

IGF $1.093.852,01 a $1.604.240: $162.733

IGF desde $1.604.240,01: $102.705

Prenatal: se liquida con la misma escala que la Asignación por Hijo (por IGF y zona).

Pagos únicos: nacimiento, adopción y matrimonio (mayo 2026)

Además de las asignaciones mensuales, ANSES mantiene los pagos únicos con estos valores de referencia:

Nacimiento: $82.353

Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Topes de ingresos: el “detalle” que puede dejarte afuera

Este punto es clave: si una sola persona del grupo familiar supera el tope individual de $2.896.244, el grupo queda excluido del cobro, incluso si la suma total familiar no pasa el máximo. Para mayo 2026, el tope máximo del grupo familiar (IGF) figura en $5.792.488 en las escalas vigentes.

Fechas de cobro en mayo 2026: cuándo se acredita según DNI

Según el cronograma informado, el pago de Asignación Familiar por Hijo y AUH comienza el 11 de mayo y se extiende hasta el 22, de acuerdo con el último número del DNI. La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema (del 11 al 22). En cambio, Prenatal y Maternidad tienen calendario diferenciado: arranca el 13 de mayo y finaliza el 19 de mayo (agrupando terminaciones). Y las asignaciones de pago único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio) cuentan con ventanas de cobro del 12 de mayo al 10 de junio y del 22 de mayo al 10 de junio, para todos los DNI.

Cómo saber tu monto exacto

La forma más rápida de confirmar monto y fecha exacta es ingresar a los canales oficiales y revisar la liquidación del mes, ya que el valor final depende de IGF, zona y situación registrada.