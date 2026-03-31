La ANSES confirmó el pago de un bono de $476.268 por única vez durante abril de 2026. Foto: anses.gob.ar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de $476.268 por única vez durante abril de 2026 destinado a familias que hayan finalizado el proceso legal de adopción de un niño, niña o adolescente.

El beneficio forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único (APU), un programa que otorga asistencia económica en momentos específicos de la vida familiar, como el nacimiento de un hijo, la adopción o el matrimonio.

El beneficio forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único, un programa que otorga asistencia económica en momentos específicos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El monto fue actualizado respecto de años anteriores y se abona en un solo pago, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Además, las familias que accedan a este bono podrán percibir otros beneficios del sistema previsional, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que permite complementar ingresos durante el mismo período.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Adopción y Nacimiento?

El programa está dirigido a distintos grupos de beneficiarios, entre ellos:

Trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Titulares de la AUH o de la Asignación por Embarazo

Personas con cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

El objetivo es brindar respaldo económico ante situaciones que implican gastos extraordinarios o cambios en la estructura familiar, como la llegada de un hijo o la formalización de una unión.

Los montos actualizados de las APU en abril de 2026

Las familias que accedan a este bono podrán percibir otros beneficios del sistema previsional, como la Asignación Universal por Hijo. Foto: Foto generada con IA

Los valores de las asignaciones varían según el tipo de evento familiar. A continuación, los montos vigentes:

Adopción : $476.268 por cada adopción legalmente concretada.

Nacimiento : hasta $476.268, según el ingreso del grupo familiar.

Matrimonio: hasta $77.000, dependiendo de los topes de ingresos.

ANSES: requisitos actualizados para acceder al pago de $470.000

Para cobrar el pago único por adopción es necesario haber finalizado legalmente el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente. También, deben respetarse los topes de ingresos vigentes:

Ingreso familiar anual máximo : $5.445.190

Ingreso individual máximo por integrante de la pareja: $2.722.595

Paso a paso: ¿cómo solicitar el beneficio a través de Mi ANSES?

El bono único de $470.000 de la ANSES puede gestionarse a través de la app mi ANSES. Foto: NA

El trámite puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES o presencialmente en oficinas del organismo.

1- Verificar requisitos: antes de iniciar la solicitud, es necesario confirmar que se cumplen las condiciones del beneficio. Esta información está disponible en la web de ANSES o a través de la línea telefónica 130.

2- Reunir toda la documentación:

DNI del solicitante y del menor adoptado

Sentencia judicial de adopción o partida correspondiente

Certificado de matrimonio (si se solicita ese beneficio)

Constancia de CUIL o CUIT

Formulario de solicitud disponible en la web del organismo

3- Ingresar a Mi ANSES: acceder a anses.gob.ar con CUIL y clave de seguridad social y seleccionar la opción “Asignaciones de Pago Único” dentro del menú de trámites.

4- Completar el formulario: se deben cargar los datos personales y adjuntar la documentación requerida en formato digital. Una vez enviada la solicitud, el sistema confirmará la recepción por correo electrónico o notificación en la aplicación.

5- Seguir el estado del trámite: el seguimiento puede realizarse desde Mi ANSES o mediante la app del organismo. Según el calendario previsto, los pagos comenzarán a acreditarse desde la segunda semana de abril, para todas las terminaciones de DNI.