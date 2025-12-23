Caos en el Aeroparque Jorge Newbery: vuelos cancelados y demorados por el temporal en la previa de Navidad

La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. Los pasajeros hicieron notar su malestar en la sala de embarque.

Un sorpresivo y violento temporal azotó este martes por la tarde a la Ciudad de Buenos Aires, causando la paralización total de la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery.

Con cancelaciones y constantes reprogramaciones, la terminal aérea vivió momentos de máxima tensión a pocas horas de la Nochebuena.

De esta manera, lo que comenzó como una jornada de intenso movimiento por los viajes de las fiestas de fin de año terminó en una pesadilla para miles de pasajeros, justo tras la suspensión del paro de controladores aéreos.

Controladores aéreos de la ATEPSA. Foto: NA.

La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.

Estas situaciones generaron un efecto dominó que afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para la tarde de este martes.

Para muchos argentinos, este viaje representa el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que aumentó el malestar en las salas de embarque.

Los vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery fueron cancelados y demorados por el fuerte temporal. Foto: NA (Damián Dopacio)

Sin embargo, el fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa.

La visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

Las recomendaciones de las compañías aéreas

Ante la incertidumbre climática que persiste en la región, las autoridades aeroportuarias y las empresas Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart recomiendan: