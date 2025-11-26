Operativo de seguridad en Aeroparque: hallaron una valija sin dueño y cancelaron todas las operaciones de vuelos

El operativo, que duró al menos una hora, fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Este miércoles detectaron una valija sin dueño en la zona de ingreso de preembarque nacional en el Aeroparque Jorge Newbery y comenzaron un procedimiento de seguridad que duró más de una hora.

Cancelaron vuelos en Aeroparque. Video: NA.

Según trascendió, el operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, por protocolo de emergencia, el área que abarca desde el mostrador 20 al 40 fue despejado por completo por prevención, generando retrasos y aglomeración de gente.

Reanudación del servicio en Aeroparque Jorge Newbery

El operativo de seguridad, que incluyó la revisión del equipaje por parte de la PSA, provocó retrasos de más de una hora en despegues y arribos, y afectó tanto a los pasajeros que ya estaban en preembarque como a quienes estaban esperando su vuelo en la terminal.

Una hora más tarde, el operativo finalizó tras completar la revisión de seguridad y finalmente se normalizó la actividad en el aeropuerto. Hasta el momento, las autoridades no informaron de dónde provenía el equipaje ni si lograron identificar a su dueño.