Novedades ANSES: qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el esquema de ingresos para jubilados y pensionados durante 2026 y despejó una de las principales incógnitas del sistema previsional: la continuidad del bono extraordinario que perciben quienes cobran el haber mínimo.

ANSES aclaró qué pasará con el bono previsional en 2026. Foto: X @ansesgob

El Gobierno nacional definió el esquema de pagos para jubilados y pensionados durante 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el bono extraordinario destinado a quienes cobran la jubilación mínima continuará vigente durante todo el próximo año, aunque sin actualizaciones en su monto.

De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto 2026 y las resoluciones del organismo previsional, el bono de $70.000 seguirá pagándose de manera mensual, pero mantendrá un valor fijo. Al no estar vinculado a la fórmula de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes según la inflación de dos meses atrás, el refuerzo no acompañará la evolución de los precios.

Bono de ANSES. Foto: archivo A24.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. En ese sentido, el ministro Luis Caputo señaló que, en el corto plazo, no está prevista una recomposición del adicional, aun cuando el resto de las prestaciones previsionales sí continuará ajustándose mensualmente.

Jubilados y pensionados: los montos confirmados para enero de 2026

Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes previsionales tendrán una actualización correspondiente a la inflación de noviembre de 2025. De este modo, ANSES confirmó los siguientes montos:

Jubilación mínima:

Haber base: $349.303,33.

Con bono de $70.000: $419.303,33.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Haber base: $279.443,60.

Con bono de $70.000: $349.443,60.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez:

Haber base: $244.512,33.

Con bono de $70.000: $314.512,33.

ANSES aclaró qué pasará con el bono previsional en 2026 para jubilados y pensionados. Foto: Unsplash.

De esta manera, el bono seguirá funcionando como un complemento clave para alcanzar un ingreso mínimo, aunque su peso relativo será menor con el correr de los meses si la inflación continúa en niveles elevados.

ANSES también oficializó el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026. Los haberes comenzarán a abonarse el viernes 9 de enero para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 0, y se extenderán hasta finales de mes, incluyendo primero a quienes cobran la mínima y luego a los beneficiarios de haberes superiores.