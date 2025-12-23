La megaobra clave de 40 kilómetros que busca revolucionar el transporte público del país: dónde es y cuándo terminaría

Esta megaobra busca impulsar el desarrollo del país, garantizar mayor accesibilidad y contribuir a una mejora sustancial en la calidad de vida de la población.

El transporte público es muy importante para el desarrollo del país, ya que conecta ciudades, tiene costos accesibles y mejora la calidad de vida. En ese sentido, Mendoza tiene el objetivo de ampliar el Metrotranvía pasando de 18 kilómetros a una red de 40 kilómetros.

La megaobra extendería el Metrotranvía con una construcción de vías, nuevos paradores y subestaciones eléctricas. Por el momento se realizaron 9 paradores y están trabajando en otros 2 más, además de la instalación del 90% de las columnas para catenaria y el montaje de las ménsulas.

Por otro lado, también avanzaron 10 kilómetros de vías y otras obras como pasos a nivel y sistemas eléctricos. Además, para mejorar la frecuencia del servicio, harán 4 subestaciones más para abastecer la energía en toda la red.

Qué beneficios traerá la megaobra de red

Conectar más departamentos del Gran Mendoza.

Reducir el uso de autos particulares, disminuyendo la congestión y la contaminación del medioambiente.

Ofrecer un transporte público más seguro, accesible y sustentable.

Integrar el servicio con otros sistemas como mendoTRAN y biciTRAN.

El recorrido de la nueva línea de Metrotranvía

Hacia el sur: un ramal de 16 km entre Pellegrini y Luján de Cuyo, con paseo peatonal y ciclovía paralela.

Hacia el norte: una ampliación de 6 km desde Avellaneda hasta el aeropuerto, mejorando la conexión con puntos estratégicos.

Con este nuevo proyecto, el Metrotranvía tendrá 40 km de recorrido, 21 paradores y 2 estaciones principales, conectando Maipú, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras.

Según las autoridades de Mendoza, este proyecto —que lleva más de una década en desarrollo— podría concluir en 2027 y consolidarse como uno de los sistemas de transporte público más modernos del país.