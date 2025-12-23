La megaobra clave de 40 kilómetros que busca revolucionar el transporte público del país: dónde es y cuándo terminaría
Esta megaobra busca impulsar el desarrollo del país, garantizar mayor accesibilidad y contribuir a una mejora sustancial en la calidad de vida de la población.
El transporte público es muy importante para el desarrollo del país, ya que conecta ciudades, tiene costos accesibles y mejora la calidad de vida. En ese sentido, Mendoza tiene el objetivo de ampliar el Metrotranvía pasando de 18 kilómetros a una red de 40 kilómetros.
La megaobra extendería el Metrotranvía con una construcción de vías, nuevos paradores y subestaciones eléctricas. Por el momento se realizaron 9 paradores y están trabajando en otros 2 más, además de la instalación del 90% de las columnas para catenaria y el montaje de las ménsulas.
Por otro lado, también avanzaron 10 kilómetros de vías y otras obras como pasos a nivel y sistemas eléctricos. Además, para mejorar la frecuencia del servicio, harán 4 subestaciones más para abastecer la energía en toda la red.
Qué beneficios traerá la megaobra de red
- Conectar más departamentos del Gran Mendoza.
- Reducir el uso de autos particulares, disminuyendo la congestión y la contaminación del medioambiente.
- Ofrecer un transporte público más seguro, accesible y sustentable.
- Integrar el servicio con otros sistemas como mendoTRAN y biciTRAN.
El recorrido de la nueva línea de Metrotranvía
- Hacia el sur: un ramal de 16 km entre Pellegrini y Luján de Cuyo, con paseo peatonal y ciclovía paralela.
- Hacia el norte: una ampliación de 6 km desde Avellaneda hasta el aeropuerto, mejorando la conexión con puntos estratégicos.
Con este nuevo proyecto, el Metrotranvía tendrá 40 km de recorrido, 21 paradores y 2 estaciones principales, conectando Maipú, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras.
Según las autoridades de Mendoza, este proyecto —que lleva más de una década en desarrollo— podría concluir en 2027 y consolidarse como uno de los sistemas de transporte público más modernos del país.