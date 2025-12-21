Una excursión gasolera: el colectivo con el recorrido más largo del AMBA no pasa por la Capital Federal y dura 5 horas

Esta línea resulta elegida tanto por quienes viajan a diario como por quienes buscan conocer barrios y localidades desde la ventanilla.

Linea 338. Fuente: Facebook /Bondis del todo el pais

Recorrer el Conurbano de punta a punta en colectivo es posible y puede resultar un plan gasolero para pasear. Hablamos de la línea 338, un clásico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tiene la particularidad de atravesar la Provincia sin ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Línea 338. Fuente: X @NiatoLeproso

El origen de la línea 338 y por qué es tan emblemática

La línea 338 se origina durante de la década de 1940, en una concesión de la Dirección Provincial del Transporte, fue operada por varios años por la Cía. Colectiva Costera Criolla, y por eso mucha gente aún la conoce con el nombre de “la Costera”.

En 1950 pasó al Expreso La Reconquista y, desde 1960, quedó bajo la gestión de Transporte Automotor La Plata S.A., empresa que la explotó durante más de seis décadas hasta su venta, en 2024, a Unión Platense S.R.L.

Une La Plata con San Isidro a lo largo de unos 120 kilómetros. En su recorrido atraviesa zonas del sur, oeste y norte del conurbano, como Florencio Varela, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Hurlingham y General San Martín.

A lo largo de su historia, la línea cambió de operadores, pero conservó su importancia dentro del sistema de transporte. En la actualidad cuenta con varios ramales que difieren en extensión y duración: desde trayectos extensos, como el ramal D, con más de 200 paradas, hasta recorridos más breves, como el ramal J, que conecta puntos clave en poco más de una hora.

El viaje completo puede demorar cerca de cinco horas, lo que convierte a la 338 en la línea de colectivo más largo del área metropolitana.

Paro en la línea de colectivos 338. Foto: X @talp338

Ramales

Micro circulando en la RP4 en Villa La Florida (partido de Quilmes)

San Isidro – Cruce Lomas por Hurlingham

San Isidro – Cruce Lomas por Camargo

Morón – La Plata por Pasco

Morón – La Plata por Ruta 4

Morón – La Plata por Ruta 4 y Camino Centenario

SemiRápido: San Isidro - Morón por Camino del Buen Ayre y Hurlingham (Días hábiles, servicio reducido)

Servicios desde La Plata hasta Cruce Varela, San Justo.

Recorridos

Los dos principales ramales de esta línea tienen dividido su recorrido en las siguientes secciones: