Megaminería de cobre en Mendoza: entre manifestaciones y sesión en el Congreso

El Senado mendocino decide si aprueba el proyecto de una minera de cobre mientras que una movilización llega desde Uspallata hasta la Legislatura Provincial para manifestarse en contra.

Foto: Asamblea Popular por el Agua

El megaproyecto minero de cobre PSJ Cobre Mendocino se someterá a una sesión del Senado de Mendoza para definir si se aprueba el impacto ambiental para llevarlo a cabo o si será rechazado. La Cámara de Diputados ya dio el aval al proyecto pero falta la Cámara Alta. A su vez, el pueblo mendocino se manifiesta en las calles en contra de la explotación minera por la contaminación del agua.

En un contexto de movilización, la Asamblea Popular por el Agua convocó a una marcha desde distintos puntos de la provincia con la consigna “El agua no se negocia” que partió el día anterior a la sesión desde Uspallata y planea llegar durante la mañana cuando se esté tratando el proyecto.

De qué trata el Proyecto de Ley

El Senado mendocino decidirá el impacto ambiental del megaproyecto minero de cobre en Uspallata que incluye capitales suizos y argentinos en la Mina San Jorge.

Desde PSJ Cobre Mendocino comunicaron que su actividad podría durar 27 años en la provincia e implicaría una inversión de 559 millones de dólares. En caso de aprobarse la operación de esta empresa en la provincia, sería el primer proyecto de explotación minera que realice la provincia.

Además de esta discusión, el Senado pondrá sobre la mesa otros proyectos como la Ley de Regalías Mineras, la Ley de Compensación ambiental y 27 proyectos mineros de la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental II que incluyen las Declaraciones de Impacto Ambiental del mismo.

La manifestación popular y una provincia movilizada

Las inmediaciones de la Legislatura provincial están sitiadas por seguridad ante la manifestación convocada durante el día de la sesión. La Municipalidad de Mendoza estableció una medida preventiva para que no corten las calles aledañas, afirmando como sede de movilización la Plaza Independencia.

Por su parte, organizaciones socioambientales, sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos de distintas regiones de la provincia están en camino a “defender el agua”.

Gesta Libertadora por el Agua. Crédito: Grito del Sur

El lunes, día previo a la sesión en el Senado, partió una movilización desde la “Plaza del Agua Pura” en Uspallata titulada “Gesta Libertadora por el Agua” que planea recorrer más de 100 kilómetros hacia la Legislatura llegando durante el debate principal.

El CONICET junto a la Universidad de Cuyo cuestionan la verosimilitud de las declaraciones de la empresa minera y aseguran que hay deficiente cantidad de datos sobre el impacto ambiental de su accionar.