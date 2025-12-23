Navidad 2025: cuanto salen los pan dulces de los pasteleros más reconocidos y cuáles son las opciones más económicas

De cara a las fiesta de fin de año, confeccionamos una lista completa de las opciones más buscadas del mercado. Los detalles, en la nota.

Pan dulce, Navidad. Foto: Unsplash.

En plena víspera de la Navidad 2025, los pan dulces volvieron a ocupar un lugar central tanto en las góndolas de los supermercados como en las mesas navideñas argentinas. Desde clásicos hasta gourmet y elaborados por los más reconocidos chefs y pasteleros del país, los precios varían muchísimo, ya que se trata de un panificado indiscutido de las fiestas de fin de año.

Los precios varían según el tamaño, la elaboración y sobre todo, las manos por las que fueron hechas. Elegir un pan dulce que combine buen sabor, calidad de ingredientes y un valor accesible no siempre resulta sencillo. Las opciones van desde versiones premium elaboradas por figuras reconocidas de la pastelería hasta alternativas más económicas que buscan mantener la tradición sin desequilibrar el presupuesto familiar.

Pan dulce, Navidad. Foto: Freepik

Por este motivo, elaboramos una lista de algunos de los pan dulces más populares y buscados en internet. Desde reseñas de 5 estrellas en Tik Tok, degustaciones virales y que sólo se consiguen en locales exclusivos, hasta opciones más amigables para el bolsillo.

Cuánto sale un pan dulce en diciembre 2025: opciones de alta gama y accesibles para el bolsillo

Entre las opciones de gama alta o denominados “de autor”, se destacan los pan dulces firmados por chefs reconocidos, que apuestan a recetas artesanales, ingredientes seleccionados y presentaciones cuidadas.

Pan dulce de Damián Betular: $56.000

Ubicado entre los más caros del mercado, su pan dulce se caracteriza por una elaboración cuidada, sabores intensos y una estética premium, pensado para quienes buscan una experiencia gourmet.

Pan Dulce de Betular. Foto: Betular.

Pan dulce de Mauricio Asta:$50.000

Con una propuesta clásica y equilibrada, este pan dulce prioriza la calidad de las materias primas y una textura esponjosa, ideal para quienes valoran la pastelería tradicional.

Maru Botana: $46.000

Reconocido por su perfil familiar y sabores suaves, su pan dulce es una de las opciones más elegidas dentro del segmento alto, con una receta accesible al paladar de grandes y chicos.

Pan Dulce de Maru Botana. Foto: redes sociales.

Ximena Sáenz: $45.000

Una alternativa que combina tradición y un toque personal, con ingredientes bien integrados y una propuesta moderna dentro del universo del pan dulce artesanal.

Por otro lado, para quienes buscan un buen equilibrio entre precio y calidad, existen marcas que ofrecen pan dulces con recetas clásicas y valores más moderados.

Pertutti: $38.000

Se trata de una opción intermedia muy elegida por las familias numerosas, ya que se destaca por su sabor tradicional y buena relación precio-calidad.

Plaza Mayor: $36.000

Con una propuesta simple y rendidora, es una alternativa pensada para compartir en familia sin grandes gastos.

Pan dulce de Plaza Mayor Foto: Plaza Mayor

Donato De Santis: $29.900

Uno de los pan dulces firmados más accesibles del mercado, con una receta cuidada y un perfil más clásico.

Por último, si hablamos de productos destacados en las góndolas de supermercados tales como Coto, Día y Vea, el más aclamado de todos es el pan dulce de Fantoche, con un valor de $5.530, un precio ideal y accesible para las fiestas de fin de año.