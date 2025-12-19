Pan dulce de autor: desde Maru Botana hasta Betular, cuánto salen las versiones de los pasteleros más famosos del país

Desde opciones clásicas hasta combinaciones innovadoras, los pasteleros más destacados del país presentan sus versiones gourmet del tradicional panettone italiano. Conocé cuáles son y cuánto cuestan.

Uno por uno, los pan dulce de los chefs argentinos: precios y sabores para esta Navidad. Foto: IA

A pocos días de la Navidad, el pan dulce vuelve a ser protagonista indiscutido en las mesas argentinas. Heredado de la tradición italiana, este postre emblemático trascendió el ámbito familiar y artesanal para convertirse en una pieza gourmet que hoy lleva la firma de reconocidos pasteleros y chefs.

Teniendo en cuenta que los consumidores buscan productos de alta calidad y sabores diferenciados, los pan dulce “de autor” se consolidaron como uno de los más codiciados para estas fiestas.

Uno por uno, los pan dulce de los chefs argentinos: precios y sabores para esta Navidad. Foto: Freepik

Ediciones limitadas, ingredientes seleccionados y recetas propias hicieron que estos productos se posicionen como verdaderos objetos de consumo durante las Fiestas, con precios algo elevados pero que valen la pena por su reflejo de trabajo artesanal e identidad de cada creador.

Cuánto valen los pan dulce de los principales pasteleros argentinos

Damián Betular, Maru Botana, Donato de Santis, Ximena Sáenz y Mauricio Asta encabezan la lista de pan dulce premium que marcan tendencia en estas Fiestas.

1. Betular Patisserie

Pan Dulce de Betular. Foto: Betular.

Damián Betular presentó su colección navideña El Cascanueces, que incluye un pan dulce que rápidamente generó expectativa entre los fanáticos del jurado de MasterChef. Según informa su sitio web oficial, la pieza de 750 gramos tiene un valor de $56.000.

La receta combina cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, con un craquelin de cacao y avellanas en la superficie. Puede adquirirse directamente en su local ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

2. Maru Botana

Pan Dulce de Maru Botana. Foto: redes sociales.

Fiel a su tradición, Maru Botana volvió a ofrecer su pan dulce en todos los locales de Maru Botana Dulce y Salado. El kilo tiene un precio de $46.000 y se presenta en dos versiones.

La tradicional, con frutos secos y glasé de limón, y el clásico de la pastelera, con chocolate tanto en el interior como en la cobertura. Año tras año, esta propuesta se mantiene entre las más elegidas por el público.

3. Donato de Santis

El panettone de Donato De Santis en Cucina Paradiso. Foto: Instagram / cucinaparadisoba.

El chef italiano Donato de Santis apuesta por una versión fiel al panettone original de su país natal. Disponible en Cucina Paradiso, su restaurante en la Ciudad, el pan dulce pesa 750 gramos y cuesta $29.900.

Se destaca por su miga esponjosa, el equilibrio en los frutos secos y un perfil de sabor clásico, sin combinaciones disruptivas. Puede conseguirse en cualquiera de sus seis sucursales porteñas.

4. Ximena Sáenz

El pan dulce de Casa Sáenz. Foto: Facebook / Cocineros Argentinos.

La exconductora de Cocineros Argentinos amplió su propuesta navideña y lanzó tres versiones distintas: chocolate y dátiles; chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada; y pistacho con frutos secos.

Cada pan dulce pesa 750 gramos y tiene un valor de $45.000. Los pedidos se realizan a través de la cuenta de Instagram Casa Sáenz y se retiran en sus locales, con reservas abiertas hasta el 22 de diciembre.

5. Mauricio Asta

El pan dulce de Mariano Asta. Foto: Instagram / mauricioasta.

Por su parte, Mauricio Asta ofrece un pan dulce de un kilo por $50.000, elaborado con una receta tradicional cargada de frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate.

Se vende en su local de Martínez y también mediante envío a domicilio en CABA y zona norte. Un diferencial es su presentación en caja hermética, que garantiza una duración de hasta un mes.