Ranking de pan dulce de supermercado: cuál ofrece la mejor relación precio-calidad según un experto
Con valores por debajo de los 10 mil pesos y marcas fáciles de conseguir, un creador de contenidos especializado en gastronomía y viajes probó cinco pan dulces clásicos y los ordenó del mejor al peor, teniendo en cuenta sabor, relleno y tamaño.
En plena temporada navideña, los pan dulces de supermercado vuelven a ocupar un lugar central en las góndolas y en las mesas argentinas. Con precios en alza y una oferta cada vez más amplia, elegir uno que combine buen sabor, calidad y un valor accesible no siempre es sencillo.
Para despejar dudas, un creador de contenido especializado se propuso probar varias opciones populares y armar un ranking teniendo en cuenta una variable clave: que todos cuesten menos de 10 mil pesos y puedan conseguirse fácilmente.
La evaluación incluyó pan dulces clásicos, todos con frutas abrillantadas, el formato más tradicional y buscado para estas fechas. La mayoría de los productos analizados fueron de 400 gramos, con una excepción de 500 gramos, un dato no menor al momento de comparar precio y rendimiento.
El ranking fue elaborado por @comentino, experto en gastronomía y viajes, quien compartió el análisis a través de su cuenta de TikTok, donde suele recorrer la ciudad, probar productos y recomendar lugares. En esta oportunidad, puso el foco en cinco marcas de pan dulce de consumo masivo, evaluando aroma, textura, cantidad y calidad de frutas, además de la relación precio-calidad.
Pan dulce en supermercados: cómo elegir el más rico
El primer pan dulce que probó fue el Fargo, el más económico del listado. Con un precio de góndola cercano a los $6.500 —aunque con descuentos puede conseguirse por bastante menos—, se trata de un producto de 400 gramos, de sabor clásico y perfil tradicional. Según destacó, tiene una distribución correcta de frutas y pasas, y ofrece ese gusto “a pan dulce de siempre”, sin sorpresas ni ingredientes fuera de lo común. Una opción simple y rendidora.
Luego fue el turno del Mussel, el único del ranking con 500 gramos, lo que a priori lo vuelve atractivo. Al abrirlo, se percibe un aroma intenso a frutas y una miga más clara. Si bien se destaca por su perfil frutal y por rendir más que el resto, @comentino señaló que las frutas resultaron algo duras y que, en conjunto, el sabor del pan dulce no terminó de convencerlo, a pesar de ser uno de los más baratos.
El tercer puesto en precio lo ocupó el Fantoche, que sorprendió positivamente con un precio de $7450, pero puede conseguirse con descuento. Con un buen aroma, una textura suave y frutas abrillantadas fáciles de masticar, fue uno de los que mejor balance logró entre sabor y calidad. Aunque tiene menos relleno que otros, la miga es esponjosa y se desarma en la boca, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.
Más arriba en la escala aparece el Arcor, que sale $9439 y con descuentos puede conseguirse a un precio intermedio. Se destacó por ser el más suave y esponjoso del grupo, con frutas más pequeñas y la presencia de pasas de uva. Si bien la distribución del relleno no es del todo pareja, el sabor general fue muy bien valorado.
Por último, el más caro del ranking fue el Bagley, elaborado con masa madre. Visualmente se diferencia por su color más amarillento y una miga distinta al resto. Aunque la masa madre no marcó una diferencia contundente en el paladar, fue considerado un producto interesante y de buena calidad, que justifica su precio dentro del segmento.
Tras probarlos todos, el ranking final quedó definido así:
- Primer puesto: Fantoche, por su excelente relación precio-calidad.
- Segundo puesto: Arcor, por su suavidad y sabor equilibrado.
- Tercer puesto: Barley, una opción más cara, pero correcta.
- Luego, Fargo, como un pan dulce clásico y cumplidor.
- Y en último lugar, Mussel, que pese a tener mayor peso, no terminó de convencer por la textura de sus frutas.
Una guía útil para quienes buscan un pan dulce rico, accesible y sin complicaciones para estas fiestas.