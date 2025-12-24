Control de alcoholemia en CABA: cómo es el operativo especial para la noche del 24 de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires inició un despliegue especial por Nochebuena. Qué sucede con tu auto y tu licencia de conducir si das positivo de alcoholemia.

Controles de tránsito sanitarios, NA

Por la Nochebuena, la Ciudad de Buenos Aires despliega un operativo especial con más de 30 puestos de control de alcoholemia distribuidos en diversos puntos estratégicos. Esta medida busca reducir los accidentes de tránsito durante la Navidad, donde el consumo de alcohol incrementa. En lo que va de 2025, los Agentes de Tránsito ya realizaron más de 470 mil controles.

Desde el año 2022, Capital Federal endureció sus sanciones y toda persona que da positivo, deberá entregar su licencia de conducir al menos por dos meses. Para recuperarla, deberá realizar un taller de seguridad vial. Por otro lado, su vehículo será acarreado y no se permitirá el cede de volante bajo ninguna circunstancia.

Endurecen los controles de alcoholemia en Nochebuena

En lo que va del año, ya se retuvieron 4.271 licencias. Los límites de alcohol en sangre son estrictos: 0,5 g/l para autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas, 0,5 g/l para acompañantes y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.

Cómo será el operativo de controles en la Ciudad durante Nochebuena

Durante la Nochebuena, la Ciudad desplegará un operativo especial de seguridad vial con controles reforzados para prevenir accidentes y garantizar una circulación segura. Uno de los ejes principales será la fiscalización del consumo de alcohol al volante en puntos estratégicos.

Controles de tránsito en los accesos a la Ciudad, NA

Parte de los controles se llevará a cabo mediante la metodología conocida como “embudo”, un sistema que obliga a los vehículos a reducir la velocidad de manera progresiva antes de llegar al puesto de control. Esta modalidad incrementa la percepción de fiscalización, mejora la seguridad del personal y permite ordenar el tránsito cuando se generan filas extensas.

Multas y sanciones por alcoholemia positiva: cuánto hay que pagar

El esquema de sanciones por alcoholemia en la Ciudad se rige por el sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de $798,51 cada una. Las multas y penalidades varían según el nivel de alcohol en sangre detectado.

Entre 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

Multa de 150 a 1.000 UF, lo que equivale a entre $119.776,50 y $798.510.

Inhabilitación de la licencia por un período de 2 a 4 meses.

En caso de ser la primera infracción, el plazo de inhabilitación puede reducirse a la mitad si el conductor aprueba un curso de educación vial. Sin embargo, la ley no cambia y mantiene las siguientes normas:

Se mantiene el acarreo del vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gramo de alcohol por litro de sangre en adelante

Multa de 300 a 2.000 UF, es decir, entre $239.553 y $1.597.020, o de 1 a 10 días de arresto.

Inhabilitación obligatoria de la licencia por un período que va de 4 meses a 2 años, sin posibilidad de dejarla en suspenso.

Narcolemia controles de tránsito

En la primera contravención, la inhabilitación puede reducirse a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial. Sin embargo, la multa podría agravarse si se niegan a realizarse el control, con un valor de hasta $798.510.