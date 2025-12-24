Seguir a Papá Noel en tiempo real: el sitio para ver el recorrido minuto a minuto en vivo durante Navidad

Al igual que el año pasado, los niños podrán seguir en vivo el recorrido del trineo de Papá Noel desde una aplicación. De cuál se trata.

Santa tracker, la plataforma de Google para seguir el recorrido de Papá Noel_Google

Para vivir la Navidad por completo, Google tiene una herramienta muy útil para disfrutar en familia. Se trata de “Santa Tracker”, una plataforma que les permite a los más chicos seguir el viaje de Papá Noel hasta la gran llegada a Argentina, a las 00 del jueves 25 de diciembre.

De este modo, la plataforma muestra exactamente dónde se encuentra Papá Noel en cada país y cuánto falta para que llegue a nuestra ciudad. Se trata de una gran fantasía para los más chiquitos, ya que permite ver cómo hace felices a otros chicos de todo el mundo.

Santa Tracker. Fuente: Google

Además de las actividades virtuales para que los niños puedan disfrutar mientras esperan su llegada, esta plataforma permite también una variedad de juegos potenciados por la Inteligencia Artificial, que hacen que cada interacción sea única y personalizada para cualquier miembro de la familia.

Para seguir su viaje en tiempo real, solo hay que ingresar al sitio del Santa Tracker brindado por Google.

Cómo funciona Google Santa Tracker

El “Google Santa Tracker”, conocido en español como “Google Sigue a Papá Noel”, es una web y una app temática de Navidad que está disponible todo el año. Incluye juegos interactivos y videos animados para el entretenimiento de grandes y chicos.

Santa Tracker

Al ingresar al sitio, los usuarios encuentran un contador con la cuenta regresiva, que marca el tiempo que falta para que Papá Noel, acompañado de sus renos, comience a repartir los regalos en la víspera de Navidad.

En la Nochebuena, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Esta función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje de Papá Noel, realizando paradas en diversas ciudades alrededor del planeta para dejar los obsequios.

Santa Tracker. Fuente: Google App

La simulación muestra cómo Papá Noel avanza aproximadamente un huso horario al oeste por cada hora. Su aventura comienza en el Polo Norte, con su primera parada en Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. A lo largo de 24 horas, Papá Noel va recorriendo el mundo y, al final de su travesía, llega a Hawái, las últimas islas en recibir los regalos antes de regresar al Polo Norte y completar su recorrido global.