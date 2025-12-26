Tras 25 años de historia, cierra para siempre un emblemático local de Mar del Plata: los motivos

Adiós a un clásico marplatense: cierra una histórica juguetería tras 25 años (imagen ilustrativa). Foto. NA.

El cierre de una histórica juguetería de Mar del Plata marca el final de una etapa para la ciudad y para varias generaciones de vecinos que crecieron recorriendo sus pasillos. Tras 25 años de actividad ininterrumpida, el comercio anunció que bajará definitivamente la persiana, en un contexto económico adverso que volvió insostenible la continuidad del negocio.

Ubicada sobre la avenida Independencia, entre las calles 3 de Febrero y 9 de Julio, la juguetería fue durante más de dos décadas un punto de referencia en la vida cotidiana del barrio.

Adiós a un clásico marplatense: cierra una histórica juguetería tras 25 años. Foto: Ahora Mar del Plata.

Allí no solo se compraban juguetes: se elegían regalos para cumpleaños, Reyes Magos y celebraciones especiales, y se construían recuerdos que hoy forman parte de la memoria de muchas familias marplatenses.

Según confirmaron sus responsables, la decisión de cerrar responde a una combinación de factores económicos que afectan al comercio minorista.

Entre ellos, se destacan el aumento sostenido de los costos operativos, la caída del consumo y el impacto de la apertura de las importaciones, que incrementó la competencia con productos más baratos provenientes del exterior, dificultando la competitividad de los negocios locales.

Jugueterías, juguetes, Reyes Magos

Como parte del proceso de cierre, el comercio inició una liquidación total de mercadería, con descuentos en todos los productos. La medida busca ofrecer una última oportunidad a los clientes habituales y, al mismo tiempo, reducir el stock antes del cierre definitivo. Durante este período, el local continuará abierto al público, aunque solo por tiempo limitado.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales entre los vecinos de la zona, que expresaron su tristeza por la pérdida de un comercio tradicional. Para muchos, la juguetería representaba mucho más que un negocio.

Además del impacto emocional, el cierre también implica la pérdida de puestos de trabajo, un aspecto que preocupa en un contexto económico ya complejo para la ciudad.