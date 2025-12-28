Una delicia bien argentina: cuánto cuesta comer en El Club de la Milanesa, el restaurante del que es socio Lionel Messi

Con una carta amplia que va desde opciones clásicas hasta versiones más elaboradas, el local ofrece propuestas para compartir y platos individuales con precios variados. La cadena, nacida en Argentina y hoy con presencia internacional, sumó a Lionel Messi como socio y refuerza su perfil como uno de los referentes del plato más querido por los argentinos.

Lionel Messi dio un nuevo paso en su vínculo con uno de sus platos preferidos y se sumó como socio a El Club de la Milanesa, la cadena gastronómica creada en 2016 que hoy tiene presencia en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. De esta manera, Lionel Messi amplía su participación en el mundo empresarial, esta vez ligada de lleno a la gastronomía.

Cuánto cuesta comer en El Club de la Milanesa, el restaurante del que es socio Lionel Messi

La propuesta del restaurante se caracteriza por una carta amplia, con opciones pensadas tanto para compartir como para platos individuales. Según la elección, es posible organizar una cena completa con valores que van desde $10.899 hasta casi $40.000, dependiendo del tipo de milanesa y la guarnición.

Entre las alternativas más accesibles aparece una promoción que incluye dos medallones de peceto o pollo con papas fritas por $10.899, una de las opciones más elegidas para quienes buscan una salida gastronómica a un precio moderado.

Dentro del menú individual, la milanesa con cheddar se ubica en un rango intermedio, con un valor aproximado de $19.000. En el caso de las opciones de pollo, la Suprema Clásica, una pechuga rebozada de 280 gramos acompañada de guarnición, parte desde $20.900, mientras que las versiones especiales incrementan su precio y se mueven entre $22.600 y $24.600.

Las milanesas de ternera, uno de los platos insignia de la marca, también presentan una amplia escala de precios. La versión clásica de ternera angus ronda los $24.600, mientras que las alternativas con toppings y combinaciones más elaboradas pueden llegar a los $30.000. Para quienes prefieren compartir, el menú suma propuestas más abundantes, con valores más elevados.

Un proceso de modernización y crecimiento sostenido

En los últimos años, El Club de la Milanesa atravesó un proceso de actualización integral de su propuesta gastronómica y de su modelo de negocio. La cadena apostó por distintos formatos, como delivery, casual dining, fast casual y eventos, lo que le permitió expandirse tanto a nivel local como internacional.

Solo en el último año, el canal de envíos a domicilio registró un crecimiento del 60%, consolidando su posicionamiento en el mercado. En Argentina, la marca produce cerca de 80 toneladas mensuales desde sus plantas ubicadas en Buenos Aires y Córdoba, con una facturación estimada en $1.000 millones por mes, números que dan cuenta de la dimensión del negocio del que ahora forma parte el astro argentino.