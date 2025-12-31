Apagón en plena ola de calor: hasta qué hora seguirán los cortes de luz y cuándo se restablecerá el servicio

El ENRE supervisa la normalización del servicio mientras Edesur estima horarios escalonados. Algunos barrios podrían seguir sin luz hasta la noche.

Corte de luz generalizado en el AMBA. Foto: X @SebaFernandezB

Los cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires afectan a decenas de miles de usuarios y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) continúa monitoreando la situación, como así también el avance de los trabajos de normalización informados por la empresa Edesur.

Según el reporte oficial de la distribuidora informado a las 16:00 horas del 31 de diciembre, el sistema registraba:

37.367 usuarios sin suministro

2.639.931 usuarios con suministra

La normalización del servicio avanzará de forma escalonada a lo largo del día, de acuerdo a los horarios que estima Edesur, supervisados por el ENRE.

Según la información reportada, una parte importante de los servicios se restauraría entre la tarde y la noche. Sin embargo, en algunos sectores puntuales, aquellos vinculados a fallas de media tensión en el sur de conurbano y en ciertas zonas de CABA, podrían extenderse hasta avanzada la noche, con horarios cercanos a las 23:37.

Corte de luz. Foto: Unsplash

La situación de los vecinos afectados varía según cada barrio. No son las mismas problemáticas las que afectan el sur del conurbano bonaerense, que a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras, las razones de las fallas en el suministro eléctrico se explica por:

Cortes programados por mantenimiento y obras.

Interrupciones en el servicio de media tensión.

Afectaciones puntuales de baja tensión en distintos barrios.

El corte de luz generalizado ocurre en medio de una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 36 °C y generan un fuerte agobio entre los vecinos. Además de afectar el bienestar por la imposibilidad de usar dispositivos para climatizar los hogares, la falta de energía también pone en riesgo la conservación de alimentos, la salud de las mascotas y la comodidad en general

En pleno apagón, confirman aumento superior al 2% en Edenor y Edesur para enero

Edesur. Foto: NA/Juan Vargas

El Gobierno nacional confirmó los cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur, en pleno apagón del servicio en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

En las normativas, se explicó que el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, en base a la premisa de garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real en cinco años.

Para calcular la actualización, se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente.