Derrumbe en un edificio de Edesur en pleno Monserrat. Foto: X/hobert_omar

La losa de un edificio perteneciente a la empresa Edesur, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, se derrumbó este martes por la noche, aunque no hubo heridos, según confirmaron las autoridades.

El hecho se produjo cerca de las 21:30 en la sede de esa empresa eléctrica, en la calle San José 140, a pocos metros de Avenida de Mayo, cuando cedió parte de la terraza.

Rápidamente, y tras un llamado al 911, se hizo presente personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME. Cerca de 50 personas tuvieron que ser evacuadas.

Derrumbe en un edificio de Edesur en pleno Monserrat. Foto: NA.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, dentro del edificio solo permanecían algunos trabajadores de vigilancia y limpieza. La zona fue acordonada de manera preventiva ante el riesgo de que se produzca un nuevo derrumbe.

Posteriormente, se estableció un perímetro de seguridad en la zona, ante la eventualidad de que se produzca un nuevo derrumbe dentro del edificio.

Desde Edesur publicaron un comunicado a través de sus redes sociales oficiales: “Ante un fuerte estruendo que se escuchó esta noche dentro de nuestro edificio central, ubicado en San José 140, CABA, personal que se encontraba de guardia dio aviso a las fuerzas de seguridad”.

Derrumbe en un edificio de Edesur en pleno Monserrat. Foto: Google Street View.

“Los primeros peritajes determinaron que el ruido se produjo al ceder una losa, lo que generó daños en la mampostería”, agregaron. “Edesur informa que no hay empleados heridos ni está afectado el normal desarrollo de nuestras operaciones”, añadieron.

Derrumbe en Parque Patricios: vecinos denuncian que la constructora pudo alterar la escena y piden investigar a directivos

Vecinos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, presentaron semanas atrás una denuncia judicial en la que sostienen que la empresa constructora a cargo de la obra podría haber alterado la escena del derrumbe ocurrido días atrás y pidieron que se investigue a los directivos de la compañía.

La presentación fue impulsada por seis nuevos querellantes y está patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, quienes alertaron que el ingreso de maquinaria pesada al predio podría haber modificado pruebas clave para determinar las causas del siniestro.

¿Alteración de elementos claves para la investigación?

A principios de marzo, los vecinos denunciaron que cuatro días después del colapso, una retroexcavadora ingresó al área afectada sin previo aviso y con presencia de personal jerárquico de COSUD, la empresa a la que el Estado había tercerizado la construcción de las viviendas del programa Procrear.

Derrumbe en Parque Patricios. Foto: NA

De acuerdo con el planteo judicial, ese movimiento en la zona del derrumbe podría haber alterado elementos importantes para la investigación, ya que la maquinaria habría removido estructuras y materiales que podrían servir como evidencia para las pericias técnicas.

El episodio ocurrió en el complejo urbanístico Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Mafalda al 900, donde durante la madrugada se desplomó parte de la estructura del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios. El desarrollo inmobiliario fue construido en el marco del plan Procrear y comenzó a adjudicar viviendas a sus propietarios en 2021.

El derrumbe obligó a evacuar a cientos de residentes y generó daños en decenas de departamentos del complejo. Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad informó que las personas que no contaran con un lugar donde pasar la noche tendrían alojamiento garantizado mientras se evaluaba el estado estructural de las torres.

Los damnificados comenzaron a apuntar directamente contra la constructora y sus responsables. Sostienen que podrían existir fallas estructurales en la obra y que las maniobras posteriores al derrumbe, como el ingreso de maquinaria pesada al área afectada, podrían haber alterado la escena y dificultado el esclarecimiento de lo ocurrido.