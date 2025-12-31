Aumento en las tarifas de luz, gas y agua: cómo quedarán las boletas en el AMBA a partir de enero de 2026

La Secretaría de Energía fijó un incremento de 2,5% promedio para las boletas de la energía eléctrica y el gas natural. Por su parte, AySA restableció un mecanismo de ajuste y subirá 4%. Los detalles dentro de la nota.

Aumento en las tarifas de luz, gas y agua.

El Gobierno de la Nación fijó un aumento del 2,5% en las tarifas de luz y gas que regirán para enero de 2026. Las boletas de AySA también tendrán un incremento del 4% a partir del próximo mes para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con una serie de resoluciones del ENARGAS, publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó los nuevos cuadros tarifarios del gas natural en todo el país.

Las mismas surgen después de que la Secretaría de Energía fijara una suba del 0,53% sobre el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El Gobierno de la Nación fijó un aumento del 2,5% en las tarifas de luz y gas que regirán para enero de 2026.

“Continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, en un contexto de desaceleración inflacionaria, con el objetivo de mantenerlos en valores reales lo más constantes posible", indicó el Gobierno.

El cargo fijo del gas natural en gran parte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires rondarán entre $2876,99 y $4058,43 al mes, según la categoría. Con estos valores, los usuarios de Metrogas tendrán un ajuste de 2,7% y Naturgy, 2,6%.

Por otra parte, la Secretaría de Energía aplicó este lunes una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Lo hizo a través de la resolución 604, publicada en el Boletín Oficial.

Los usuarios de Metrogas tendrán un ajuste de 2,7% y Naturgy, 2,6%. Foto: NA.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, el PEST tendrá un ajuste del 3,88%. Así, el precio mayorista de la energía pasará de $60.184 por MWh a $62.519 MWh en hora pico.

En cuanto a las tarifas de agua potable, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) restableció el mecanismo de actualización de tarifas aprobado en 2024. Este año, los aumentos en los cuadros tarifarios de AySA fueron limitados a 1% mensual. De esta manera, a partir de enero, las tarifas de agua y cloaca en el AMBA subirán 4% y la tarifa promedio rondará los $25.865.

Cambios en los subsidios de luz y gas

Se espera que este miércoles 31 de diciembre o viernes 2 de enero, el Gobierno publique un decreto que formalizará el cambio en el esquema de subsidios a la luz y el gas que comenzará a regir desde enero de 2026.

El Gobierno formalizará el cambio en el esquema de subsidios a la luz y el gas que comenzará a regir desde enero de 2026. Foto: NA.

Se trata de un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema se dividirá en dos tipos de hogares:

No mantendrán los subsidios los hogares que tengan ingresos familiares equivalentes a más de 3 canastas básicas totales (CBT). De acuerdo al último informe del INDEC, equivale a $3.771.987,09 mensuales.

Mantendrán los subsidios los hogares con ingresos menores a tres CBT.

Nuevo aumento en las tarifas de agua

AySA aplicará un aumento de 4% en las boletas de agua y cloaca desde el 1 de enero. De esta manera, los hogares de CABA y Gran Buenos Aires que se ubican en el nivel zonal alto, medio y bajo abonarán las siguientes tarifas sin impuestos: