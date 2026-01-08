Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, chocó contra un poste en Mar de Ajó: dio positivo en el control de alcoholemia

A la influencer libertaria le secuestraron el auto y debió ir a buscarla su pareja. El alto número de alcohol en sangre que reveló el test.

Iñaki Gutierrez y Maria Eugenia Rolon Foto: NA

Eugenia Rolón, novia del influencer de comunicación libertario Iñaki Gutiérrez, chocó el auto que manejaba contra un poste de luz en Mar de Ajó y dio positivo en un test de alcoholemia.

Agentes del Operativo Sol pararon a la joven de 23 años tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste.

Control de alcoholemia positivo de Maria Eugenia Rolon, la novia de Iñaki Gutiérrez. Foto: NA

Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba.

Choque en Mar de Ajó de Eugenia Rolon, novia de Iñaki Gutiérrez. Video: @rialjorge.

Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial