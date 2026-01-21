Un subcomisario de la Policía Federal dio positivo de alcoholemia cuando manejaba un patrullero con su familia Foto: Captura

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina fue sancionado tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado sobre la Ruta 12, en la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió durante un operativo de rutina llevado adelante por agentes de tránsito, quienes detuvieron una camioneta Ford Ranger perteneciente a la fuerza federal.

El hecho quedó registrado en un video, donde se ve que, al ser sometido al test de alcoholemia, la inspectora a cargo del control le recordó al conductor que en territorio bonaerense rige la ley de Alcohol Cero. Consultado sobre si había consumido bebidas alcohólicas, el efectivo respondió: “Vengo de un asado”. Minutos después, el resultado confirmó una alcoholemia positiva de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Usted viene en un móvil oficial, es de la Policía Federal y está conduciendo con alcoholemia positiva”, le señaló la agente, quien además le informó que no podía continuar manejando. La agente remarcó que, por tratarse de un funcionario público, debe dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas.

Según informó el portal Primer Plano Online, como consecuencia del episodio el subcomisario fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario interno, además de una causa por infracción a la ley de Alcohol Cero al volante. Por otro lado, la conducción de la Policía Federal dispuso restringir el uso de móviles oficiales exclusivamente a los jefes de cada dependencia, como medida preventiva tras el hecho.

Alcoholemia: inhabilitación para los positivos

Todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados por un mínimo de dos meses. Además, dependiendo del dosaje arrojado se implementan las siguientes sanciones:

Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l:

Se establece una multa de $94.530 a $630.200 y la inhabilitación de la licencia (de 2 a 4 meses). Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gr/l en adelante:

Se establece la multa de $189.060 a $1.260.400 o 1 a 10 días de arresto. Inhabilitación de la licencia aplicada siempre (4 meses a 2 años). En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.