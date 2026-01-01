El viernes 2 de enero es feriado: a quiénes alcanza el fin de semana extra largo

Este día libre le permitirá a un grupo de trabajadores acceder a un descanso extendido. Su aplicación depende de la jurisdicción y del sector laboral, mientras que bancos y la mayoría de las actividades funcionarán con normalidad. Los detalles.

Fin de semana largo por el 2 de enero: quiénes no trabajan y qué pasa con bancos y oficinas. Foto: Freepik

El inicio del 2026 llegará con una disposición que despertó interés y confusión entre trabajadores de todo el país. El viernes 2 de enero fue declarado feriado para determinados sectores, lo que permitirá a un grupo específico acceder a un descanso extendido. Sin embargo, la medida no tiene alcance nacional y su aplicación depende de la jurisdicción y del sector laboral.

En un contexto donde los fines de semana largos suelen generar debates sobre su impacto en la economía, el turismo y la organización de las actividades productivas, la decisión vuelve a poner en agenda la diferencia entre feriados nacionales, asuetos administrativos y días no laborables, categorías que no siempre se aplican de la misma manera.

Fin de semana largo por el 2 de enero: quiénes no trabajan y qué pasa con bancos y oficinas. Foto: Pixabay.

¿Por qué el 2 de enero no será feriado nacional?

El viernes 2 de enero de 2026 no figura en el calendario oficial de feriados nacionales. En cambio, se trata de un asueto administrativo provincial, dispuesto únicamente en Tucumán. La medida fue firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo a través del Decreto N.° 3.935/1 y alcanza exclusivamente a los trabajadores de la Administración Pública Provincial y a las Comunas Rurales.

Gracias a esta resolución, los empleados estatales tucumanos podrán disfrutar de un descanso prolongado que, al combinarse con los feriados de Navidad y Año Nuevo, se extiende por varios días consecutivos. En la práctica, el esquema incluye el 24, 25 y 26 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero y el viernes 2, configurando un período de hasta diez días de pausa laboral, dependiendo de cada área y régimen de trabajo.

Fin de semana largo por el 2 de enero: quiénes no trabajan y qué pasa con bancos y oficinas. Foto: NA

¿Qué pasa en el sector privado?

En el sector privado, el asueto no es obligatorio. La posibilidad de no trabajar el viernes 2 de enero queda sujeta a la decisión de cada empleador o a lo que establezcan los convenios colectivos de trabajo. Por ese motivo, las autoridades y especialistas recomiendan a los trabajadores verificar con anticipación si la jornada será considerada laborable o no en su actividad.

Esta diferencia entre el sector público y el privado explica parte de la confusión generada en torno a la medida, especialmente en redes sociales y medios digitales, donde muchas veces se presenta como un feriado general.

La situación en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el escenario es distinto. A pesar de que días atrás el gobernador Axel Kicillof decretó asueto para el viernes 26 de diciembre, esa disposición no se replica en el arranque de 2026. El viernes 2 de enero será un día laborable normal para la administración pública bonaerense.

Fin de semana largo por el 2 de enero: quiénes no trabajan y qué pasa con bancos y oficinas. Foto: Unsplash.

El único asueto administrativo confirmado en ese distrito es el 31 de diciembre, cuando las oficinas públicas permanecerán cerradas. De este modo, los bonaerenses no contarán con un fin de semana extra largo en el inicio del nuevo año, aunque muchos comenzarán enero coincidiendo con el inicio de sus vacaciones.

¿Habrá bancos el viernes 2 de enero?

En cuanto a la actividad bancaria, se confirmó que el viernes 2 de enero de 2026 será día hábil en todo el país.

Fin de semana largo por el 2 de enero: quiénes no trabajan y qué pasa con bancos y oficinas. Foto: NA

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas únicamente el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, retomando la atención al público y la operatoria habitual a partir del primer viernes del año.

Ante este escenario, el comienzo de 2026 estará marcado por un esquema dispar de descansos según la provincia y el sector laboral, lo que refuerza la importancia de consultar los comunicados oficiales y las disposiciones vigentes para evitar confusiones en la planificación del trabajo y las actividades personales.