Cierran los bancos de todo el país la última semana de diciembre: qué pasa con la compra y venta de dólares

La resolución del Banco Central impacta en las operaciones de los usuarios de entidades bancarias, que se verán afectados durante los últimos días del 2025.

Los bancos estarán cerrados. Foto: Banco Provincia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que se adhiere al asueto nacional dispuesto el 31 de diciembre, por lo que durante esa jornada no habrá atención presencial en los bancos, que permanecerán cerrados, mientras que el sistema financiero ajustará su funcionamiento a un esquema especial.

La entidad informó que el Directorio le otorgó asueto a su personal en ambas fechas e invitó a las entidades de todo el país a adoptar la misma medida.

Bancos, cajeros automáticos. Foto: Banco Provincia

De esta manera, el cronograma indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero, al igual que ya lo hicieron los pasados 24 y 25 de diciembre en Navidad.

Cierran los bancos: qué operaciones estarán habilitadas

Pese a que la atención no estará disponible, el BCRA recordó que los canales electrónicos estarán operativos, por lo que los clientes podrán realizar operaciones mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán extraer efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Ante esta situación, es recomendable que los clientes anticipen cualquier trámite que requiera atención presencial para evitar inconvenientes.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

Qué pasa con la compra y venta de dólares

El cierre bancario impacta en la actividad del mercado financiero y de capitales, que permanecerá suspendida durante estas fechas.

Esto implica que no habrá compra ni venta de divisas, incluido el dólar oficial. Además, se suspenderán las operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros.