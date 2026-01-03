Cambia para siempre una de las principales autopistas del país: la novedad que afectará el tránsito

Dos importantes localidades del Conurbano bonaerense tendrán modificaciones, tras el anuncio de las autoridades.

Caos en Panamericana por controles en Accesos

La Autopista Panamericana es muy utilizada por aquellas personas que se trasladan en la zona norte del Conurbano bonaerense. En este marco, se anunció un importante cambio que tiene que ver con la circulación en dos localidades importantes, por lo que puede haber confusión en un primer momento.

Desde el Municipio de Escobar indicaron que habrá cambios en el sentido de las colectoras de la Panamericana, tanto en Belén de Escobar como en Garín.

Panamericana

A través de un artículo, se dieron los detalles de los cambios que entraron en vigencia el viernes 2 de enero. Se tratan de algunos sectores que eran doble mano y ahora solo tendrán un sentido, tanto en colectora Este al Norte como en colectora Oeste a Ciudad de Buenos Aires.

Cambios en la circulación de Autopista Panamericana

Belén de Escobar

En esta localidad, hay dos cambios. Uno es la colectora Este, donde el cambio tiene que ver con el sector que abarca desde Las Casuarinas hasta la conexión con Docente Serantes de Álvarez, que pasará a ser de un solo sentido. De todos modos, aclararon que entre Spadaccini y Las Casuarinas el doble sentido sigue sin cambios.

Con respecto a la colectora Oeste, sigue el doble sentido de circulación solo entre Artigas y César Díaz.

Cambio en la colectora de Panamericana de Belén de Escobar. Foto: Captura de pantalla

Garín

La otra localidad afectada mantendrá el doble sentido en la colectora Oeste entre Mendoza y General Las Heras. Sin embargo, pasará a ser mano única desde Corrientes hasta Mendoza y desde General Las Heras hasta la avenida Belgrano.

Un punto importante para aclarar que dos calles que derivan en la Panamericana también cambian: Tucumán será mano única desde colectora hasta H. Yrigoyen sentido este-oeste y Corrientes único sentido de H. Yrigoyen hasta Colectora Oeste, sentido oeste-este.

Cambio en la colectora de Panamericana en Garín. Foto: Captura de pantalla

Los motivos de los cambios en las colectoras de Panamericana

Según explicó el Municipio de Escobar, “la finalidad de estos cambios es evitar la doble circulación en las colectoras que pasan por debajo de los puentes de Inmigrantes y El Curvón, puntos de alto flujo y riesgo vial”.

Incluso recordaron que “se recomienda a los conductores prestar especial atención a la nueva señalización instalada en estos tramos para evitar confusiones y garantizar una circulación segura”.

“Los cambios en las colectoras están diseñados para mejorar la seguridad vial en puntos críticos, especialmente en los pasos bajo puentes y en intersecciones de alto tránsito”, completaron.