Hito en Escobar: se recibió la primera camada de egresados del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, el primero de la UBA construido fuera de CABA

El Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo fue fundado en 2019 mediante un convenio entre la UBA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar.

Es el primero de la Universidad de Buenos Aires construido fuera de Capital Federal. Foto: Alternativa En Papel

Este viernes 28 de noviembre, se celebró un acto de graduación que quedó en la historia del distrito de Escobar: egresaron los primeros alumnos del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo, la institución dependiente de la UBA que en 2019 marcó un antes y después en la educación secundaria bonaerense.

En el acto, estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; y el presidente del Consejo Superior de la UBA, Leandro Rodríguez. “Hoy se cumple un sueño hecho realidad con chicos que tenían 11, 12 años, y hoy ya tienen materias de universidad rendidas, un futuro por delante... aporta muchísimo a la comunidad de Escobar”, dijo Rodríguez.

Estuvo presente el intendente y el presidente del Consejo Superior de la UBA. Foto: Alternativa En Papel

“Toda la comunidad tiene que saber que hoy culminamos el primer ciclo del colegio. Hemos logrado crear el mejor colegio público de la provincia de Buenos Aires. Es nuestro, es del municipio de Escobar, de los vecinos, de lA UBA, pero son los chicos, los padres, es la comunidad lo que lo hizo realidad. Nos genera orgullo. Sostengamos el Cereijo. Sostengamos una educación pública de calidad”, precisó Sujarchuk.

El Colegio Cereijo fue fundado en 2019 mediante un convenio entre la UBA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar. Se trata del primer establecimiento preuniversitario de la Universidad ubicado fuera de Capital Federal, con el objetivo de acercar la enseñanza de alto nivel a chicos y chicas del conurbano y la periferia bonaerense.

Con su egreso inaugural, la escuela concretó su primera promesa: formar bachilleres preparados para continuar estudios superiores con la misma excelencia que espera una universidad tradicional. Para muchos de ellos —y sus familias— representa una oportunidad que hasta hace pocos años parecía reservada a la ciudad de Buenos Aires.

El acto se realizó el viernes 28 de noviembre

El proyecto pedagógico del Cereijo combina una formación académica exigente con orientaciones pensadas para los desafíos actuales: ofrece modalidades orientadas a Ciencias Naturales y Ambientales y Arte y Diseño Gráfico y Digital.

Además, desde su concepción, el colegio fue diseñado con un perfil integral: aulas modernas, laboratorios, espacios para talleres, biblioteca, y un plan de estudios amplio. Su objetivo es ofrecer una secundaria de calidad comparable a las tradicionales escuelas de élite de la UBA, pero en la Provincia.