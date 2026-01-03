Saldo negativo en la Tarjeta SUBE: a cuánto llega en enero del 2026 tras los aumentos de transportes

Al utilizar esto también debemos tener en cuenta el saldo negativo, un crédito que se descuenta automáticamente en la próxima recarga y permite viajar aun cuando la tarjeta no tenga saldo suficiente.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

En enero 2026, la tarjeta SUBE se actualizó con nuevos montos establecidos por el Ministerio de Transporte.

Saldo negativo de la SUBE en enero 2026

$1.200: para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense

$650: para los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén

$480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes

Cómo cargar saldo en la SUBE

La carga se puede hacer en kioscos, estaciones y terminales automáticas, pero también existen opciones más prácticas como:

Aplicaciones móviles

Homebanking

Billeteras virtuales

Cajeros automáticos

Tarjeta SUBE. Foto: NA

En caso de hacer una carga electrónica, es necesario acreditar el saldo antes de viajar. Esto puede hacerse desde la app SUBE si tu teléfono tiene tecnología NFC, o bien en terminales automáticas distribuidas en diferentes puntos del país.

Además, ya se encuentra habilitada la función de“carga a bordo” en colectivos: al apoyar la tarjeta en la validadora del vehículo, también se puede acreditar el saldo sin necesidad de hacer otro trámite.

Entró en vigencia el aumento en colectivos del AMBA: cuánto cuesta viajar en enero 2026

En detalle, los colectivos que subirán sus precios son los de CABA y provincia de Buenos Aires. El aumento está alrededor del 4,5%, y ya entró en vigencia este jueves 1° de enero.

Las subas forman parte del mecanismo de actualización mensual vigente, que combina la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional fijo.

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires

(Recorridos íntegramente dentro del territorio porteño)

0 a 3 km : $620,22

3 a 6 km : $689,17

6 a 12 km : $742,27

12 a 27 km: $795,40

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km : $688,06

3 a 6 km : $766,50

6 a 12 km : $825,55

12 a 27 km : $884,66

Más de 27 km: $943,35

Líneas nacionales

0 a 3 km : $494,83

3 a 6 km : $551,24

6 a 12 km : $593,70

12 a 27 km : $636,21

Más de 27 km: $678,42

Colectivos en CABA Foto: NA

Trenes metropolitanos

Las tarifas para todos los ramales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Sección 1 : $280

Sección 2 : $360

Sección 3: $450

Aumentos mensuales del subte: el nuevo cuadro tarifario

El Gobierno porteño oficializó un aumento del 4,5% para el subte que comenzará a regir en enero. Con este ajuste, el boleto abonado con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260.

En febrero, la tarifa volverá a subir y alcanzará los $1.336, lo representando un incremento acumulado del 11% respecto del valor vigente a fines de 2025.

A partir de marzo, tanto el subte como el premetro quedarán alcanzados por un esquema de actualización mensual automática, que tomará el IPC nacional de dos meses previos más un 1% adicional.