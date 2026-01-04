Feriado del martes 6 de enero de 2026: quiénes no trabajan y cuál es el motivo
Si bien la fecha no forma parte del calendario de feriados a nivel nacional, sí impacta sobre la provincia de Buenos Aires. La medida alcanzará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Los detalles dentro de la nota.
En el comienzo de un nuevo año, muchas personas empiezan a mirar de reojo el calendario de feriados para aprovechar al máximo las vacaciones. En este contexto, algunas de ellas tendrán una jornada no laborable en la primera semana de enero de 2026.
Si bien la fecha no forma parte del calendario de feriados a nivel nacional, sí impacta sobre la provincia de Buenos Aires. El martes 6 de enero habrá un cese de actividades en la localidad de El Dorado, perteneciente al partido de Leandro N. Alem. ¿El motivo? La celebración de su aniversario fundacional.
La medida alcanzará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. En el caso de los trabajadores del sector privado, deberán aguardar la decisión de sus empleadores, quienes podrán adherirse o no al asueto local.
Calendario 2026: los feriados inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
¿Cómo se pagan los feriados?
Un feriado nacional implica descanso obligatorio para todos los trabajadores, regido por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante el feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal.
La decisión de hacer trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, a menos que existan excepciones específicas que no modifican la obligación de pago doble.