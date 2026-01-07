Un novedoso colectivo de Buenos Aires extendió su recorrido: los nuevos barrios que atravesará

Las autoridades del GCBA indicaron novedades en el transporte público, con una extensión del trayecto que realizaba habitualmente.

Colectivos, servicio nocturno. Foto: NA.

Los mini buses eléctricos que recorren el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires son un medio de transporte cada vez más utilizado, tanto por turistas como por los habitantes. En este marco, se dio una buena noticia por parte de las autoridades porteñas.

Según lo revelado por las autoridades del Ministerio de Movilidad, se extendió el recorrido que hace este novedoso y sustentable transporte. De esta manera, ahora el camino unirá el barrio de La Boca con la Terminal de Retiro y la zona de Cruceros del Puerto de Buenos Aires.

eBus, el colectivo eléctrico de Buenos Aires. Foto: x @pberecia

Se extiende el recorrido del colectivo eléctrico de Buenos Aires

Con la novedad anunciada, se agregan ocho paradas, además de una nueva estación cabecera: Terminal de Cruceros. El objetivo es brindarles a los vecinos “una opción más para conectar con la Línea E de subtes y las terminales de trenes de Retiro”.

Claro que esta extensión también significa un cambio en el recorrido, como detalló Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad. “El eBus deja de circular por calle San Martín y pasa a hacerlo por Esmeralda, mejorando los tiempos de viaje”, explicó en su cuenta de X.

Estas modificaciones significan una extensión del 20% del recorrido, además de que conecta más sitios de la Ciudad de Buenos Aires. Y se destaca que habrá “más conectividad y un transporte cada vez más silencioso y sustentable” en CABA.

Colectivo eléctrico de CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El nuevo recorrido del eBus de Buenos Aires

Su comienzo se dará en La Boca, pasando Av. Martín Garcia para rodear Parque Lezama, hasta llegar a Piedras. Seguirá por Av. Brasil hasta conectar con Perú, donde doblará para llegar a Av. Belgrano. Luego doblará en Diagonal Sur hasta Moreno y conectará con Esmeralda, para un largo trayecto hasta alcanzar Arenales. En el tramo final, costeará Plaza San Martín y tras tomar Av. Antártida Argentina alcanzará finalmente Terminal de Cruceros.

El sentido contrario comienza en Terminal de Cruceros, y pasará por la Plaza San Martín, atravesando las estaciones de trenes de Retiro. Seguirá por Maipú, cruzando el Microcentro, que pasará a ser Chacabuco hasta alcanzar Av. Brasil, con un giro a la izquierda en Av. Brasil, para terminar en la terminal de La Boca.

El nuevo recorrido del eBus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: x @pberecia

Características del colectivo eléctrico de Buenos Aires

Cabe recordar que estos colectivos circulan a 20 km/h en el Casco Histórico, que es el límite señalado en esa zona. Luego, toman la velocidad normal de cualquier otro colectivo. En San Telmo y alrededores pueden hasta 40 km/h, mientras que en sitios como la Av. Martín García se pueden alcanzar los 50km/h.

Actualmente, hay en funcionamiento 12 colectivos de tamaño mediano, que tiene 7 metros de largo y una capacidad disponible de 30 pasajeros, con 13 de ellos sentados. La autonomía es de máximo 170 kilómetros, además de una velocidad tope de 60 km/h.

El eBus está activo entre las 5 de la mañana y la 1 de la mañana, además de que su boleto cuesta $620.

El servicio lo brinda la empresa Transportes Atlántida, que se quedó con el servicio para operarlo durante los próximos dos años.