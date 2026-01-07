Sigue el desarrollo del Trambus: las avenidas que hay que evitar por obras del nuevo transporte de Buenos Aires

Las obras que se llevan adelante para que comience a funcionar este medio de transporte pueden generar complicaciones y demoras para trasladarse.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

El Trambus es uno de los proyectos más ambiciosos de la Ciudad de Buenos Aires en materia de movilidad. Este novedoso transporte público de CABA está en etapa de desarrollo, por lo que hay distintas obras llevándose a cabo.

En busca de poner en funcionamiento la línea T1, uno de los recorridos que realizará, se observan obras que pueden generar demoras y complicaciones para viajar.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

El Gobierno de la Ciudad anunció intervenciones sobre las avenidas Dorrego, Intendente Bullrich, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y La Plata, en busca de dejar en condiciones el trazado.

Esto puede derivar en demoras para pasar por dichas zonas, e incluso desvíos obligados. Días atrás se conoció que hay paradas de colectivos que deben cambiar su camino por trabajos realizados sobre avenida La Plata.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

Cómo será el recorrido del Trambus, el nuevo transporte de CABA

El Ministerio de Infraestructura porteño confirmó que el recorrido del Trambus permitirá conectar con cinco líneas de subte y cuatro de trenes metropolitanos, garantizando una integración sin precedentes dentro del sistema de transporte público.

“En su recorrido conectará con 5 líneas de subte (H en Hospitales, E en Av. La Plata, A en Acoyte y Río de Janeiro, B en Dorrego y D en Palermo), así como con 4 líneas de trenes (Belgrano Sur en estación Sáenz, Sarmiento en estación Caballito, San Martín en estación Villa Crespo y Palermo y Mitre en estación Tres de Febrero)”, señaló la cartera dirigida por Pablo Bereciartua.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

Qué barrios porteños atravesará en Trambus

El primer ramal, denominado Trambus 1 (T1), se pondrá en funcionamiento en 2026, conectando la Costanera Norte, a la altura de Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya. El recorrido atravesará algunos de los barrios más densamente poblados de la Ciudad, como Palermo, Caballito, Almagro y Parque Patricios, favoreciendo una conexión transversal entre norte y sur.

Un año más tarde, en 2027, comenzará a operar el Trambus 2 (T2), que recorrerá el oeste porteño uniendo Belgrano C (tren Mitre) con San Pedrito (línea A), atravesando Flores, Villa del Parque, Agronomía y Villa Urquiza, entre otros barrios.

El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

¿Cómo funcionará la onda verde con el Trambus?

Es uno de los aspectos más destacables del sistema, ya que la implementación de semáforos inteligentes con onda verde sincronizada permitirá acortar el tiempo del recorrido. En definitiva, es a través de la telemetría que los semáforos detectan la llegada del Trambus y extienden el tiempo de la luz verde hasta que la unidad cruce la intersección de las calles, priorizando así el transporte público y acortando los tiempos de viaje.

Además de los beneficios descriptos, en 2026 se prevé la construcción de más de 70 paradas en todo el recorrido y, en 11 de ellas, habrá servicios de guardado de bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos.