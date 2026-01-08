Evitá multas en la playa: seis cosas prohibidas que casi todos los turistas hacen sin saberlo

Aunque la playa suele asociarse con libertad y descanso, existen normas que regulan el uso del espacio público y protegen el ambiente. Muchas de las prácticas más comunes entre los veraneantes están prohibidas y pueden derivar en sanciones, aunque la mayoría las incumple por desconocimiento.

Playa y multas: las cosas que están prohibidas y casi todos hacen sin saberlo. Foto: NA (José Scalzo)

Para miles de personas, ir a la playa implica relajarse, disfrutar del sol y romper con las rutinas del año. Sin embargo, ese escenario de descanso también está atravesado por normas que regulan el uso del espacio público.

Lejos de ser arbitrarias, estas reglas apuntan a proteger el ambiente, prevenir accidentes y garantizar una convivencia armónica entre quienes comparten la costa.

Playa y multas: las cosas que están prohibidas y casi todos hacen sin saberlo. Foto: NA

El inconveniente es que muchas de estas prohibiciones no son ampliamente difundidas y terminan siendo ignoradas por los propios turistas. Así, conductas que parecen inofensivas forman parte de las infracciones más frecuentes durante la temporada de verano.

Las seis prácticas más comunes que están prohibidas en la playa

Aunque las regulaciones dependen de cada municipio, existen restricciones que se repiten en la mayoría de los destinos turísticos:

Escuchar música fuerte sin auriculares : el uso de parlantes a alto volumen suele estar prohibido para evitar molestias y conflictos entre bañistas.

Dejar basura o colillas en la arena: arrojar residuos afecta directamente al ecosistema costero y representa un riesgo para aves y animales marinos.

Arrojar residuos afecta directamente al ecosistema costero. Foto: Grok.

Ingresar con mascotas en zonas no habilitadas : muchas playas delimitan áreas específicas para animales o directamente restringen su acceso.

Jugar a la pelota cerca de otros veraneantes: esta práctica puede provocar accidentes y está regulada en sectores de alta concentración de personas.

Playa y multas: las cosas que están prohibidas y casi todos hacen sin saberlo. Foto: NA / José Scalzo.

Encender fuego o usar parrillas : está prohibido por el riesgo de incendios y por el daño que genera en el entorno natural.

Circular con vehículos fuera de áreas permitidas: motos, cuatriciclos y autos solo pueden transitar por zonas habilitadas, ya que dañan dunas y ponen en peligro a peatones.

¿Por qué existen estas normas?

Especialistas en medio ambiente advierten que el impacto de estas conductas va más allá de una simple molestia. La basura y las colillas contaminan la arena y el mar; el ruido altera la fauna; y el tránsito vehicular fuera de control deteriora ecosistemas frágiles como las dunas costeras.

Además, muchas de estas infracciones generan tensiones entre turistas y residentes, y obligan a reforzar controles municipales durante la temporada alta.

Playa y multas: las cosas que están prohibidas y casi todos hacen sin saberlo. Foto: Unsplash.

Cumplir con las normas no solo evita multas o sanciones, sino que también contribuye a una experiencia más agradable para todos. La playa es un espacio compartido, y su cuidado depende tanto de las autoridades como de la conducta individual de quienes la disfrutan.

Con pequeños gestos, como llevarse los residuos, bajar el volumen de la música o respetar las zonas señalizadas, es posible preservar el entorno natural y garantizar que el descanso sea realmente para todos.