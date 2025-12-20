Cambio para los turistas: desde 2026 habrá que pagar para acceder a uno de los sitios más icónicos de Italia

Las autoridades de Roma informaron que la medida entrará en vigencia desde 2026, en busca de recaudar importantes cifras por año.

Roma, Italia. Foto Unsplash

A la hora de planificar un viaje a Italia, la Fontana di Trevi, ubicada en Roma, es uno de los puntos obligatorios para visitar. Sin embargo, un cambio se hizo oficial y será clave para aquellos turistas que pasen por allí en 2026.

Desde febrero de 2026, los turistas deberán pagar para acercarse a este icónico sitio, con gran historia. La búsqueda de las autoridades es aumentar la recaudación, aprovechando la cantidad de personas que pasan por allí por año.

Colocarán una pasarela para regular la cantidad de turistas que visiten la Fontana di Trevi. Fuente: EFE.

Cuánto costará visitar la Fontana di Trevi desde febrero 2026

Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, confirmó que esta medida podría sumar 6,5 millones de euros por año. El costo que tendrá para los turistas será de dos euros para cada visita.

El monumento, situado en una plaza pública, se podrá seguir viendo de lejos de forma gratuita, pero el acceso más cercano será solo para quienes tengan entrada, explicó el edil.

“A partir del 1 de febrero introduciremos una entrada de pago para seis sitios” de la capital italiana, entre ellos la Fontana di Trevi, declaró Gualtieri, citado por el portal DW.

Fontana di Trevi, ubicada en Italia. Foto: EFE.

Los otros sitios que habrá que pagar para visitar en Roma, Italia

La entrada a los otros cinco sitios, que son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica, costará cinco euros. Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad.

El debate alrededor de la Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi es el segundo monumento más visitado de Roma, solo superado por el Coliseo Romano. Gualtieri aclaró que la zona por la que se cobrará es “solo el acceso a la zona justo delante de la fuente”. En concreto, se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, que podrán acceder de forma gratuita.

“Creemos que este sistema no limitará la experiencia de la Fontana de Trevi, ya que el costo es muy bajo, casi simbólico. Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma, algo que consideramos muy importante”, añadió el alcalde.

Fontana di Trevi. Fuente: EFE

Las entradas podrán adquirirse a través de una plataforma digital exclusiva para la compra anticipada de boletos, o directamente en el lugar, y también en puntos de venta físicos como museos o puntos de información turística. La imposición de esta tarifa, una medida similar a la que ya se aplicó recientemente para el Panteón, llega después de años de debate sobre la necesidad de controlar el elevado número de personas que se concentran diariamente en el entorno del monumento, donde también hay presencia de carteristas.

Gualtieri estimó “de forma prudente, y después de descontar los costes de gestión”, que esta medida podría generar aproximadamente 6,5 millones de euros anuales para las arcas municipales.