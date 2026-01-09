Shopping Alto Avellaneda. Foto: Camara Argentina de Shopping Centers.

Para festejar su aniversario número 30, el Alto Avellaneda lanzó un proyecto para transformar su propuesta y reforzar su fama del centro comercial más concurrido de la zona sur del Gran Buenos Aires con una nueva iniciativa. El shopping tendrá una renovación que cambiará por completo la experiencia del consumo, los servicios y los entretenimientos para los visitantes que llegan día a día al lugar.

Este plan prevé una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares y se ejecutará en varias etapas. El objetivo principal es que el centro comercial sea considerado como un punto recreativo para las personas, en un contexto donde las experiencias demandan mucha más tecnología y dinamismo.

Shopping Alto Avellaneda. Foto: Avellaneda Hoy.

En la primera etapa, que ya está en marcha, se incorporarán 5.000 metros cuadrados destinados a nuevas propuestas que amplíen la oferta de entretenimiento. Se añadirá un nuevo espacio de servicios de lujo, cuyos detalles aún no fueron revelados oficialmente.

Estas nuevas áreas responden a una tendencia global que transforma a los centros comerciales en nodos urbanos que combinan salud, bienestar, coworking, trámites y soluciones para la vida cotidiana. El objetivo es aumentar la frecuencia de visitas y reforzar el vínculo con la comunidad local, especialmente en un contexto de alta competencia digital.

La segunda etapa, prevista para 2026, busca mejorar el flujo de visitantes y consolidar la propuesta del shopping en un sector en constante crecimiento.

Se sumarán 3.000 metros cuadrados destinados a un polo gastronómico premium, que incluirá un restaurante ubicado fuera del tradicional patio de comidas, siguiendo la tendencia de crear espacios culinarios con identidad propia y experiencias comparables a las de los polos gastronómicos urbanos.

Shopping Alto Avellaneda. Foto: La Ciudad Avellaneda.

Recientes aperturas en el Alto Avellaneda

Hoy, el complejo comercial opera con ocupación plena, lista de espera y recientes aperturas como Caro Cuore, Key Biscayne y Paula Cahen D’Anvers, además de locales que acaban de actualizar su imagen —Adidas, Nike, Puma, Levi’s, 47 Street, Prüne, Starbucks e Isadora—. También sigue destacándose la presencia de Zara, el único en toda la zona sur.Entre las novedades también se encuentra la apertura de Maldini Park, un nuevo espacio de entretenimiento familiar. Esta renovación más amplia incluirá nuevas propuestas gastronómicas, recreativas y de servicios, cuya primera etapa está prevista para principios de 2026.Además, Alto Avellaneda fue elegido como sede del primer punto Flash de Mercado Libre, el formato que la plataforma desarrolló para la venta de vehículos y que promete transformar la experiencia tradicional de comercialización automotriz.

Finalmente, en el marco del aniversario, el shopping presentó un plan de crecimiento a tres años, que permitirá sumar más locales, acompañar la llegada de nuevas marcas internacionales y ampliar la oferta de bienestar y ocio —entre ellos, clínica, vacunatorio, gimnasio, restaurantes y espacios de entretenimiento—, consolidando su posición como uno de los centros comerciales más importantes del sur del Gran Buenos Aires.

La historia del Alto Avellaneda

Abierto al público en 1995, se levantó en un terreno de 18 hectáreas que anteriormente albergaba un mercado de hacienda y una fábrica de lana. Su llegada representó un cambio radical para la zona, tradicionalmente asociada a la actividad industrial y al trabajo en fábricas.

El shopping acompañó y aceleró la evolución de Avellaneda hacia un centro urbano más variado, donde empezaron a convivir la oferta de servicios, la gastronomía y diferentes propuestas de entretenimiento y ocio.

Alto Avellaneda Foto: Archivo

“Treinta años son mucho más que un número: son innumerables historias en común. Alto Avellaneda creció al mismo ritmo que las familias del sur del conurbano, convirtiéndose en parte esencial de la vida cotidiana de varias generaciones”, expresó Juan Pablo Lombardo, actual Center Manager del centro comercial.

Desde sus inicios, el shopping dejó de ser simplemente un lugar de tránsito para transformarse en un destino elegido: las personas acuden intencionalmente para realizar compras, disfrutar de una película o deleitarse con la variada propuesta gastronómica. Según Lombardo, “el nivel de conversión de visitante a consumidor es muy elevado, ya que la mayoría llega con una intención clara”.