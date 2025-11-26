Un histórico shopping cambia para siempre: la icónica marca de tecnología que llega por primera vez al lugar

Con una inversión de US$ 10 millones y nuevas tiendas de tecnología, gastronomía y entretenimiento, el lugar se renueva para celebrar los 30 años.

iPhone 15. Foto: Reuters/Loren Elliott.

A pesar de que el consumo sigue bajando, IRSA mantiene su apuesta por seguir desarrollando centros comerciales. Esta vez, el foco está puesto en Alto Avellaneda, que celebra tres décadas en la zona sur y se prepara para una ampliación importante.

La empresa anunció una inversión de US$ 10 millones destinada a sumar 8.000 metros cuadrados, lo que permitirá incorporar nuevos locales ancla y renovar su oferta.Uno de los hitos de esta etapa es la llegada de MacStation, que abrirá su primer local oficial de Apple en el sur del AMBA y el octavo en el país. El espacio, de 76 metros cuadrados, ofrecerá toda la línea de productos de la marca —iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y accesorios— y también contará con un Genius Bar para brindar diagnósticos, soporte técnico y asesoramiento personalizado.

“Estamos muy felices de anunciar esta nueva apertura que representa un paso más en nuestro estratégico plan de expansión nacional. Cada tienda MacStation está pensada para acercar el ecosistema Apple a más personas, con una atención profesional y personalizada”, señaló Silvana Niglia, gerenta de Marketing de MacStation.Por su parte, desde el shopping destacaron que la ampliación forma parte del camino recorrido junto a los clientes durante estos 30 años. “Celebrar los 30 años de Alto Avellaneda es también celebrar una relación de confianza con nuestros clientes y locatarios. En este marco, anunciamos un plan de expansión que contempla 8.000 m² adicionales que traerá novedades en entretenimiento y servicios, algo que consideramos muy valioso para quienes visitar este shopping”, explicó Juan Pablo Lombardo, Center Manager de Alto Avellaneda.

Y agrego: “Esta ampliación contempla una inversión conjunta de más de US$ 10 millones. Este proyecto no solo revitaliza el centro comercial, sino que impulsa una nueva etapa de crecimiento y liderazgo para seguir consolidando el vínculo que construimos día a día con nuestra comunidad”.

Recientes aperturas en el Alto Avellaneda

Hoy, el complejo comercial opera con ocupación plena, lista de espera y recientes aperturas como Caro Cuore, Key Biscayne y Paula Cahen D’Anvers, además de locales que acaban de actualizar su imagen —Adidas, Nike, Puma, Levi’s, 47 Street, Prüne, Starbucks e Isadora—. También sigue destacándose la presencia de Zara, el único en toda la zona sur.Entre las novedades también se encuentra la apertura de Maldini Park, un nuevo espacio de entretenimiento familiar. Esta renovación más amplia incluirá nuevas propuestas gastronómicas, recreativas y de servicios, cuya primera etapa está prevista para principios de 2026.Además, Alto Avellaneda fue elegido como sede del primer punto Flash de Mercado Libre, el formato que la plataforma desarrolló para la venta de vehículos y que promete transformar la experiencia tradicional de comercialización automotriz.

Finalmente, en el marco del aniversario, el shopping presentó un plan de crecimiento a tres años, que permitirá sumar más locales, acompañar la llegada de nuevas marcas internacionales y ampliar la oferta de bienestar y ocio —entre ellos, clínica, vacunatorio, gimnasio, restaurantes y espacios de entretenimiento—, consolidando su posición como uno de los centros comerciales más importantes del sur del Gran Buenos Aires.