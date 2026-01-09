Habló el hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza mientras comía en un bar de Palermo: “Gracias a Dios estoy vivo“

Pablo, de 50 años, habló luego del accidente que casi le cuesta la vida. “Estoy vivo para contarlo”, afirmó.

Pablo, el hombre al que se le cayó un vidrio mientras desayunaba en un bar de Palermo. Foto: NA

Pablo, el hombre al que se le cayó un vidrio desde un cuarto piso cuando comía en un bar en Palermo, habló por primera vez y expresó que está “vivo para contarlo”.

Aunque los médicos confirmaron que su vida no corría riesgo, el hombre de 50 años sigue atravesando diversos problemas de salud ya que, según contó, le dieron 30 puntos en la cabeza y un tendón del brazo se le cortó, por lo que debieron operarlo.

Accidente de un hombre que comía en un bar de Palermo. Video: NA.

“Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, manifestó.

Pablo habló de “milagro” y, en diálogo con América, expresó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.

Accidente de un hombre que comía en un bar de Palermo. Foto: Captura de video.

Acerca de cómo es su día a día, contó que trabaja en la parte administrativa y que ahora está con licencia: “No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.