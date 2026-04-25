Franco Colapinto hará historia en Buenos Aires con una exhibición inédita de Fórmula 1 en plena ciudad:

Colapinto en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires volverá a escuchar el sonido de un monoplaza de Fórmula 1 después de más de una década. Este domingo, Franco Colapinto protagonizará una exhibición histórica en plena ciudad, en un evento sin precedentes que marcará el regreso simbólico de la máxima categoría del automovilismo mundial a las calles porteñas.

El joven piloto argentino será el gran protagonista de una jornada pensada para recrear, en formato urbano, la experiencia de la Fórmula 1. La expectativa va mucho más allá del espectáculo: se trata de un acontecimiento cargado de simbolismo para el deporte nacional y para una ciudad con larga tradición automovilística.

La televisación del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12:00.

Un regreso esperado después de 14 años

La última vez que un auto de Fórmula 1 giró oficialmente en Buenos Aires fue en 2012. Desde entonces, el vínculo entre la ciudad y la categoría quedó relegado a la memoria. Esta exhibición rompe esa ausencia y vuelve a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional, con un piloto local como figura principal.

Colapinto en Buenos Aires Foto: Foto prensa

Colapinto estará al volante de un Lotus E20 de 2012, un monoplaza de Fórmula 1 con motor V8 atmosférico, recordado por su potencia, su sonido y su carácter completamente analógico. Se trata de un auto emblemático, capaz de transmitir sensaciones que hoy ya no existen en la categoría.

El circuito urbano y el recorrido en Palermo

El evento se desarrollará sobre un trazado callejero especialmente armado en la zona de Palermo, utilizando sectores clave de la Avenida del Libertador y arterias cercanas. El recorrido fue diseñado para permitir una visual amplia del público, con salidas controladas y estrictas medidas de seguridad.

En total, el piloto recorrerá casi 1.500 metros de circuito urbano, combinando rectas y curvas suaves, en un entorno poco habitual para un monoplaza de Fórmula 1.

Horarios confirmados: cuándo sale Colapinto a pista

La jornada comenzará temprano, desde las 8:30 de la mañana, con la apertura de los accesos a las zonas habilitadas para el público y actividades previas que se extenderán durante varias horas.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Las salidas a pista de Franco Colapinto estarán distribuidas a lo largo del día y serán cuatro en total:

12:45 → Primera salida a pista con el Lotus E20 de Fórmula 1

14:30 → Segunda salida, esta vez con una réplica del histórico Mercedes-Benz W196, la célebre “Flecha de Plata” asociada a Juan Manuel Fangio

15:15 → Tercera y última salida con el Lotus E20, la más esperada por los fanáticos

15:55 → Recorrido final del piloto en un bus descapotable, como cierre del evento

Cada una de las exhibiciones tendrá una duración aproximada de 20 minutos, permitiendo al público disfrutar del espectáculo sin superposiciones.

De Fangio a Colapinto: un puente entre épocas

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será cuando Colapinto conduzca la réplica del Mercedes-Benz W196, el modelo con el que Juan Manuel Fangio hizo historia en la Fórmula 1.

Ese gesto no es casual: la exhibición busca unir el pasado glorioso del automovilismo argentino con una nueva generación que vuelve a ilusionar a los fanáticos. Colapinto representa ese presente y ese futuro.

Un evento con impacto urbano y operativo especial

La organización desplegó un operativo logístico de gran escala, con cortes de calles progresivos desde los días previos y restricciones totales durante el domingo, especialmente entre las 7 y las 18 horas, cuando se vivirá el momento central del evento.

No estará permitido el acampe ni la venta ambulante, y el acceso a sectores especiales estará limitado, con el objetivo de mantener un estándar internacional de organización y seguridad.

Mucho más que una exhibición

La presencia de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de Fórmula 1 no es solo un show. Es una señal clara de que la Argentina sigue teniendo público, pasión y capacidad organizativa para eventos de primer nivel.

Para el piloto, será un momento único: correr en su país, en plena ciudad, frente a su gente y con un monoplaza de Fórmula 1 real. Para los fanáticos, una oportunidad irrepetible de volver a sentir de cerca a la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial.