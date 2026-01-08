Video impactante: comía en la vereda, le cayó un blindex en la cabeza y sobrevivió de milagro

El video se hizo viral por el impacto que sufrió el hombre, que no tuvo su vida en riesgo en ningún momento, según reportaron.

Un blindex se desprendió de una ventana y golpeó a un hombre que comía en la vereda. Foto: Captura de pantalla

Un insólito hecho ocurrió semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se conoció en las últimas horas y se hizo viral. Un hombre fue impactado por un blindex mientras comía en una mesa en la vereda de un bar, que se desprendió de una ventana en las alturas.

El sujeto sobrevivió de milagro, luego de que se le caiga el blindex con violencia sobre su cabeza en el barrio porteño de Palermo.

Insólito: comía en la vereda y le cayó un blindex desde lo alto. Video: X.

El insólito caso, que pudo terminar de manera trágica, sucedió el sábado 13 de diciembre por la noche, pero el video recién se conoció este jueves y en el mismo se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, lo que lo convierte en un arma letal si cae desde alturas.

De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, que dio aviso inmediato al SAME, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

En el lugar, los médicos asistieron al lesionado, un hombre de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.

La zona del bar donde ocurrió el hecho en Palermo. Foto: Google Maps

Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex, el cual se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, lo que les permitió ingresar.

Por precaución y ante un posible hecho similar, los Bomberos retiraron la otra placa de vidrio que quedó en la ventana.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el blindex y el motivo de que se desprendió.