Un nuevo comienzo en la tercera edad: un ranking internacional reveló los mejores países para vivir siendo jubilado
Un destacado sitio hizo su listado de los diez mejores lugares para vivir siendo un adulto mayor. Latinoamérica aparece con tres representantes.
Luego de una vida de trabajos, responsabilidades y esfuerzos, la jubilación aparece como un momento ideal para disfrutar de la vida. Por esto mismo, muchas personas de la tercera edad optan por mudarse y seguir sus días en otro sitio. Un ranking reveló los mejores sitios para los adultos mayores que desean comenzar una nueva historia.
El sitio International Living realizó su ranking anual de los mejores sitios para vivir siendo un jubilado, teniendo en cuenta factores como la calidad de vida, la cultura, la infraestructura y los beneficios que se les pueden presentar.
La buena noticia es que los primeros tres países tienen dos en Latinoamérica, algo que sea más posible llevar a cabo este sueño para la tercera edad.
Ranking: los tres mejores sitios para vivir siendo jubilado
Grecia
El primer lugar se lo quedó Grecia, ya que ofrece una oferta inmejorable: ritmo de vida muy tranquilo, un sentido de comunidad marcado y su clásico clima mediterráneo. Además, se señalan sitios como Corfú, donde hay más de 300 días de sol por año, además de que las fiestas tradicionales del sitio se viven a lo grande.
Un punto a favor que se menciona es que su sistema de salud es accesible, más allá de que sea privado. La entrega de permisos ofrece distintas variantes, como una Golden Visa para aquellos que vayan a Grecia a comprar una vivienda, mientras que otros permisos de residencia están disponibles para los que tienen autonomía económica.
La posibilidad de conseguir una casa frente al mar parece un sueño cumplido para los jubilados. Además, para aquellos que prefieren una vida rural, también hay opciones alejadas del ruido y del movimiento masivo de personas.
Panamá
El primer representante de Latinoamérica es Panamá, que ofrece un Pensionado Program que resulta fundamental para los adultos mayores que quieren darle un giro a su vida. Este plan ofrece descuentos en los servicios y bienes, además de que el país cuenta con estabilidad, calidez en su clima y uso del dólar.
Este país tiene playas y montañas, perfecto para elegir el mejor escenario para disfrutar de esta etapa de la vida. El ranking menciona la capital o Coronado como las mejores ciudades para mudarse siendo jubilado.
Además, se destacan los impuestos bajos, además de la oferta para comprar prioridades que ofrecen ventajas casi idénticas a la de los nativos. El buen desempeño de la salud pública y privada también parecen inclinar la balanza para que Panamá se destaque en el prestigioso listado.
Costa Rica
Costa Rica siempre destaca en los rankings por sus paisajes naturales de playas, además de la filosofía de “pura vida” que marca el estilo de vida de sus habitantes.
Claro que la naturaleza juega un papel clave, más allá de que el sistema de salud pública tiene un gran nivel, con una cobertura amplia.
Los costos de vida tienen que ver con el sitio que se elige, ya que se menciona que hay buenos lugares económicos, aunque con un estilo de vida más simple. La residencia para jubilados puede llegar de la mano de la adquisición de una propiedad.
El resto del top 10: los mejores lugares para mudarse siendo jubilado
- Portugal: otro representante de Europa, con ciudades destacadas como Lisboa, Algarve y Oporto para distintos estilos de vida para la tercera edad.
- México: la diversidad dice presente a lo largo de todo el territorio, con sitios como la Riviera Maya señalados para los jubilados que deciden comenzar una nueva vida.
- Italia: uno de los principales destinos turísticos del mundo, también ofrece opciones y atractivos para vivir allí. Costas, Alpes y ciudades más urbanas muestran variables para pensar en el estilo de vida perfecto.
- Francia: su sistema de salud es uno de los puntos fuertes, además de que ofrece un estilo de vida muy relajado para descansar. Ciudades como Dordoña ofrece precios bajos para adquirir casas, con un fuerte valor comunitario allí.
- España: el idioma juega un rol clave, más allá de estar en Europa. Hay distintas visas disponibles para jubilados, en especial para aquellos que compren casas allí.
- Tailandia: gran oferta para vivir: desde sitios modernos con rascacielos como Bangkok o un clima más natural y tropical en Chiang Mai. Los precios para vivir son muy bajos, por lo que puede representar un importante ahorro.
- Malasia: las diferentes culturas que allí conviven hacen que sea una experiencia muy enriquecedora. Penang tiene patrimonio y gastronomía, perfecto para un nuevo comienzo en la tercera edad. El gobierno tiene un precio mínimo para adquirir casas propias, que ofrece un importante paso para contar con permiso para habitar allí.