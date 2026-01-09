Viajes gratis para jubilados. Foto: Freepik

Luego de una vida de trabajos, responsabilidades y esfuerzos, la jubilación aparece como un momento ideal para disfrutar de la vida. Por esto mismo, muchas personas de la tercera edad optan por mudarse y seguir sus días en otro sitio. Un ranking reveló los mejores sitios para los adultos mayores que desean comenzar una nueva historia.

El sitio International Living realizó su ranking anual de los mejores sitios para vivir siendo un jubilado, teniendo en cuenta factores como la calidad de vida, la cultura, la infraestructura y los beneficios que se les pueden presentar.

La buena noticia es que los primeros tres países tienen dos en Latinoamérica, algo que sea más posible llevar a cabo este sueño para la tercera edad.

Ranking: los tres mejores sitios para vivir siendo jubilado

Grecia

El primer lugar se lo quedó Grecia, ya que ofrece una oferta inmejorable: ritmo de vida muy tranquilo, un sentido de comunidad marcado y su clásico clima mediterráneo. Además, se señalan sitios como Corfú, donde hay más de 300 días de sol por año, además de que las fiestas tradicionales del sitio se viven a lo grande.

Un punto a favor que se menciona es que su sistema de salud es accesible, más allá de que sea privado. La entrega de permisos ofrece distintas variantes, como una Golden Visa para aquellos que vayan a Grecia a comprar una vivienda, mientras que otros permisos de residencia están disponibles para los que tienen autonomía económica.

La posibilidad de conseguir una casa frente al mar parece un sueño cumplido para los jubilados. Además, para aquellos que prefieren una vida rural, también hay opciones alejadas del ruido y del movimiento masivo de personas.

Panamá

El primer representante de Latinoamérica es Panamá, que ofrece un Pensionado Program que resulta fundamental para los adultos mayores que quieren darle un giro a su vida. Este plan ofrece descuentos en los servicios y bienes, además de que el país cuenta con estabilidad, calidez en su clima y uso del dólar.

Este país tiene playas y montañas, perfecto para elegir el mejor escenario para disfrutar de esta etapa de la vida. El ranking menciona la capital o Coronado como las mejores ciudades para mudarse siendo jubilado.

Además, se destacan los impuestos bajos, además de la oferta para comprar prioridades que ofrecen ventajas casi idénticas a la de los nativos. El buen desempeño de la salud pública y privada también parecen inclinar la balanza para que Panamá se destaque en el prestigioso listado.

Costa Rica

Costa Rica siempre destaca en los rankings por sus paisajes naturales de playas, además de la filosofía de “pura vida” que marca el estilo de vida de sus habitantes.

Claro que la naturaleza juega un papel clave, más allá de que el sistema de salud pública tiene un gran nivel, con una cobertura amplia.

Los costos de vida tienen que ver con el sitio que se elige, ya que se menciona que hay buenos lugares económicos, aunque con un estilo de vida más simple. La residencia para jubilados puede llegar de la mano de la adquisición de una propiedad.

El resto del top 10: los mejores lugares para mudarse siendo jubilado