Ideal para jubilados: tres destinos turísticos súper tranquilos y con buenos precios para vacacionar en Argentina

Lejos del turismo masivo y de las grandes multitudes, estos destinos argentinos ofrecen calma, naturaleza y servicios pensados para jubilados que priorizan el confort y las vacaciones sin estrés.

Vacaciones, jubilados. Foto: Grok AI.

Descanso, naturaleza y tranquilidad son algunas de las claves que muchos jubilados priorizan a la hora de planificar una escapada o unas vacaciones dentro del territorio nacional. Vacaciones 100% relax: los 3 destinos más tranquilos de Argentina, ideales para adultos mayores.

Lejos de los destinos masivos y del turismo acelerado, Argentina ofrece múltiples opciones pensadas para quienes buscan viajar con calma, buena infraestructura y propuestas accesibles. A continuación, te presentamos tres destinos tranquilos del país que se destacan por su serenidad, servicios y calidad de vida, ideales para disfrutar unas vacaciones sin estrés.

Tres destinos imperdibles para que vacacionen los jubilados. Foto: Freepik.

Ideal para jubilados: tres destinos turísticos imperdibles para vacacionar

1. Villa General Belgrano, en Córdoba

Ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, Villa General Belgrano es uno de los destinos más elegidos por adultos mayores que buscan descanso y contacto con la naturaleza. Su estilo centroeuropeo, sus calles prolijas y su entorno serrano crean un clima ideal para el relax.

El pueblo se caracteriza por su ritmo pausado, la posibilidad de recorrerlo a pie y una amplia oferta de hospedajes confortables, muchos de ellos orientados a un público adulto.

Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Foto: Instagram.

A esto se suma una gastronomía variada, con casas de té, restaurantes tradicionales y ferias artesanales. Las caminatas suaves junto al arroyo, los paseos por el centro y las actividades culturales convierten a este destino en una opción segura y agradable durante todo el año.

En cuanto a los precios, un alojamiento para dos adultos cuesta entre $250 y $300 mil pesos en el sitio web Booking.com. Este valor es para un total de 5 noches.

Alojamientos en Villa General Belgrano. Foto: Booking.com.

2. Las Grutas, en Río Negro

Si bien es uno de los balnearios más concurridos del verano patagónico, Las Grutas, en la provincia de Río Negro, cambia completamente su fisonomía fuera de la temporada alta. Entre marzo, abril y la primavera, el destino ofrece playas amplias, tranquilidad y un entorno ideal para descansar.

Las Grutas, playa, costa atlántica

Durante estos meses, la ciudad recupera un ritmo mucho más sereno, con menor afluencia turística y mejores precios. Las caminatas por la costanera, los paseos al atardecer y el contacto con el mar se convierten en los principales atractivos. Además, cuenta con buena infraestructura urbana, servicios de salud y alojamientos adaptados para estancias prolongadas.

Un alojamiento con las mismas características (5 noches para dos adultos) en Las Grutas tiene un valor aproximado de $390 mil pesos. El valor final dependerá de las comodidades que ofrece la posada o el hotel, y de la cercanía a las principales playas de la zona.

Alojamientos en Las Grutas. Foto: Booking.com.

3. Chacras de Coria y Luján de Cuyo, en Mendoza

En las afueras de la ciudad de Mendoza, Chacras de Coria y Luján de Cuyo se posicionan como una alternativa ideal para jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes únicos. Rodeadas de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes, estas localidades combinan naturaleza y confort.

Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza. Foto: SAK wine and travel.

El ambiente es calmo, seguro y con propuestas pensadas para disfrutar sin apuros: bodegas, restaurantes, cafés y paseos cortos. La cercanía con la capital mendocina permite acceder a servicios médicos y comerciales sin necesidad de alojarse en zonas más ruidosas, lo que las convierte en una opción equilibrada entre descanso y comodidad.

En este pintoresco destino mendocino, los alojamientos rondan entre los $290 y los $300 mil pesos, con la misma base de 5 noches para dos personas.

Alojamientos en Chacras de Coria. Foto: Booking.com.

¿Cuándo conviene viajar?: la clave para unas vacaciones tranquilas

Los especialistas en turismo coinciden en que los mejores meses para que los jubilados viajen con tranquilidad son de marzo a junio y de septiembre a noviembre. En estas épocas hay menos turistas, tarifas más accesibles y un clima ideal para actividades al aire libre sin exigencias físicas.

Argentina ofrece destinos pensados para viajar sin apuro, disfrutar del paisaje y priorizar el bienestar. Villa General Belgrano, Las Grutas y Luján de Cuyo son tres ejemplos claros de que es posible vacacionar con calma, buena atención y experiencias enriquecedoras, especialmente diseñadas para quienes eligen disfrutar esta etapa de la vida con tranquilidad.

Viajá +, una propuesta para ahorrar durante las vacaciones

El Banco Nación puso en marcha Viajá+, una línea de financiamiento orientada a estimular el turismo interno y ampliar las posibilidades de viaje dentro del país.

El Banco Nación lanzó el Plan Viajá+. Foto: Unsplash / BNA.

Dentro de los principales beneficiarios del programa se encuentran los jubilados, quienes pueden acceder a préstamos personales destinados a cubrir gastos de alojamiento y servicios turísticos durante la temporada de verano, siempre que cumplan con las condiciones crediticias establecidas.

El crédito de Viajá+ está habilitado para personas humanas mayores de 18 años que resulten aptas desde el punto de vista crediticio. En este sentido, la entidad bancaria aclaró que los jubilados pueden solicitar el beneficio sin requisitos adicionales, siempre y cuando dispongan de una oferta vigente a través de la aplicación BNA+.

Uno de los aspectos centrales del programa es que el financiamiento solo puede utilizarse para alquileres y hospedajes brindados por prestadores turísticos adheridos a la operatoria.