Cerveza Foto: Freepik

En busca de dar un golpe en el mercado, la empresa de cerveza CCU lanzó en la Argentina Schneider Remix Limón. Se trata de una nueva variedad que tiene como objetivo adentrarse a la nueva tendencia de baja graduación alcohólica.

Se presenta como una cerveza rubia, de cuerpo liviano, con un agregado de limón que le aporta un perfil más fresco. Mantiene la base cervecera de la marca, pero suma una nota cítrica suave que la aleja del perfil clásico. El producto ya se encuentra en supermercados, con un precio que ronda los 2.250 pesos.

La edición se presenta en lata de 473 ml, con estética veraniega y guiños al limón que acompaña el concepto refrescante. Ideal para sumar a la heladera del kiosco y ofrecer una opción distinta dentro de las cervezas saborizadas.

Nueva cerveza con limón Foto: CCU

¿Ya nadie consume cerveza?

La industria vive una inesperada crisis de consumo, en el último tiempo se mostró retrocesos y comenzó a crecer el interés por alternativas de menor graduación. El sitio iProfesional se comunicó con la empresa quienes explican que la decisión de sumar esta nueva variedad responde a los cambios que vienen mostrando los hábitos de consumo, con una mayor demanda de propuestas más livianas, refrescantes y asociadas a un consumo más moderado, especialmente entre los más jóvenes.

En 2024, el sector cervecero atravesó una caída de volumen, mientras otros segmentos comenzaron a mostrar un desempeño distinto. Entre ellos, las cervezas sin alcohol se ubicaron entre las categorías de mayor crecimiento dentro del rubro bebidas.

Festival de la Cerveza. Foto: NA.

Según datos del sector, el consumo de cervezas sin alcohol creció cerca de un 60% interanual y ya representa alrededor del 1,3% del volumen total del mercado cervecero. Si bien se trata de una participación aún baja, el ritmo de expansión supera ampliamente al de la cerveza tradicional y se ubica en línea con lo que ocurre en mercados más desarrollados.

Seis de cada diez personas que consumen cerveza ya probaron alguna versión sin alcohol, según relevamientos de la industria. Entre los más jóvenes, además, crece la intención de reducir el consumo de alcohol y gana peso la valoración de opciones de baja o nula.

La empresa viene incorporando versiones sin alcohol de marcas como Heineken e Imperial. En este último caso, desde el lanzamiento de Heineken 0.0, el segmento multiplicó su tamaño en pocos años.