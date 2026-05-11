Copa Argentina de Cervezas 2026. Foto: NA.

La Copa Argentina de Cervezas celebrará este año su 11° edición con un récord histórico de participación: productores artesanales presentaron más de mil muestras y competirán por obtener el reconocimiento más importante de la industria cervecera nacional.

El evento se realizará el 21 y 22 de mayo y volverá a reunir a referentes del sector, jueces internacionales y cervecerías de distintos puntos de Argentina y Sudamérica.

El certamen nació en 2016 con el objetivo de profesionalizar la actividad, reconocer la calidad de la cerveza artesanal argentina y premiar a la mejor cervecería del año. La iniciativa fue impulsada por Martín Boan, sommelier y juez internacional de cerveza, y con el paso del tiempo se transformó en una de las competencias más relevantes de América Latina.

La evolución de la competencia también quedó reflejada en la cantidad de participantes. Mientras que en la primera edición hubo unas 400 cervecerías inscriptas, para esta nueva edición el número superó las mil muestras registradas, consolidando a la Copa Argentina de Cervezas como el concurso más competitivo del país.

Cómo será la competencia de la Copa Argentina de Cervezas

La evaluación de las cervezas se realiza mediante el sistema de “cata a ciegas”, una modalidad en la que los jueces reciben las muestras sin ningún dato sobre la marca ni el productor. Los especialistas solamente conocen el estilo de cerveza que están evaluando, una metodología que busca garantizar imparcialidad y precisión técnica durante el análisis.

Además de elegir a los ganadores, los jurados tienen la función de brindar devoluciones técnicas a las cervecerías participantes. El panel analiza atributos positivos, posibles defectos y aspectos de mejora de cada producto presentado en competencia.

Entre los jueces nacionales confirmados estarán Carolina Pérez, Luca Fernández Chinigo y Mariano Balvarrey. A ellos se sumarán referentes internacionales de gran trayectoria dentro de la industria cervecera como Ben Edmunds, Dick Cantwell y Lee Lord, reconocidos por su experiencia en producción, evaluación y desarrollo de estilos cerveceros.

Las mejores cervecerías argentinas ganadoras desde 2016. Foto: Instagram @juguetescerveza

Las mejores cervecerías argentinas ganadoras desde 2016

A lo largo de sus distintas ediciones, la Copa Argentina de Cervezas fue construyendo un historial de ganadores que refleja el crecimiento de la cerveza artesanal en Argentina y la consolidación de proyectos independientes que hoy son referencia dentro del mercado.

En estos años se destacaron cervecerías de distintos puntos del país, con proyectos que lograron posicionarse por la calidad de sus estilos, la innovación y la consistencia técnica de sus elaboraciones. Algunas incluso consiguieron repetir títulos y mantenerse entre las mejores cervecerías argentinas durante varias temporadas consecutivas.

Ganadores de la Copa Argentina de Cervezas

2016: Cheverry

2017: Juguetes Perdidos

2018: Mesta Nostra

2019: Strange Brewing

2020: Meridiano Quinto

2021: Astor Birra

2022: Jabalina

2023: Rabieta

2024: Charlone

2025: Meridiano Quinto

Juguetes Perdidos se llevó el premio en 2017. Foto: Instagram @juguetescerveza

South Beer Cup 2026: competencia sudamericana con cervecerías campeonas

Además de la competencia nacional, este año la Copa compartirá sede con la South Beer Cup, considerada la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica.

Allí participarán exclusivamente cervecerías que hayan obtenido medalla de oro durante el último año. Según la organización, habrá productores de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes 22 de mayo en el Centro Okinawense, ubicado sobre Avenida San Juan 2651, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada también habrá degustaciones de cervezas participantes y de etiquetas premiadas, en un evento que reunirá a productores, distribuidores, sommeliers, jueces y consumidores especializados.

Copa Argentina de Cervezas 2026. Foto: NA.

Copa Argentina de Destilados: más de 100 productores competirán en Buenos Aires

En paralelo a la competencia cervecera también se desarrollará la sexta edición de la Copa Argentina de Destilados, un certamen que nació en 2021 enfocado exclusivamente en categorías de gin y que con el tiempo amplió su alcance hacia otros productos como whisky, vodka, vermut y fernet.

Este año participarán más de 100 productores con 295 muestras que serán evaluadas mediante catas a ciegas por un panel de especialistas nacionales e internacionales.

Aunque la mayoría de las destilerías son argentinas, también habrá representantes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.