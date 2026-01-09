PAMI. Foto: NA.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), publicó una serie de beneficios para sus afiliados, durante todo el mes de enero 2026. Desde provisión de pañales hasta medicamentos 100% cubiertos, el organismo permite que sus beneficiaros puedan acceder a cada uno de los servicios. Sin embargo, fue un gran alivio para los adultos mayores que un beneficio muy importante siga vigente durante 2026.

El beneficio de acceder a anteojos gratuitos permite que los afiliados accedan sin costo a lentes de uso diario. La iniciativa, de alcance nacional, beneficia a miles de personas mayores y busca reducir los gastos oftalmológicos.

Anteojos gratis para jubilados. Foto: Unsplash.

El beneficio contempla lentes para visión cercana, lejana o bifocales y está diseñado para minimizar traslados y simplificar los trámites, facilitando incluso la gestión a quienes necesitan ayuda de un familiar o apoderado.

Todos los afiliados de PAMI pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. El programa no establece límites por nivel de ingresos y se orienta a garantizar cobertura universal para quienes presenten necesidades oftalmológicas acreditadas.

En caso de dificultades de movilidad, un familiar o apoderado puede iniciar el trámite, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse presencialmente en la óptica. Esto asegura que el proceso se complete correctamente y que los usuarios reciban anteojos adecuados a su prescripción.

Cómo acceder a los anteojos gratuitos de PAMI y cuántos se pueden solicitar

Para obtener los lentes sin costo, PAMI solicita la presentación del DNI, la credencial de afiliación y la Orden Médica Electrónica (OME), que debe ser emitida por un oftalmólogo de la cartilla. Esta orden tiene que detallar el tipo de lente prescripto y contar con la firma del profesional. La OME mantiene su validez por 150 días y, en el caso de anteojos bifocales, puede requerirse un trámite complementario.

La gestión se realiza de manera directa en las ópticas adheridas al convenio vigente con PAMI.

El paso a paso del trámite

Sacar turno con un oftalmólogo de PAMI Obtener la Orden Médica Electrónica Elegir una óptica habilitada y seleccionar el armazón disponible Aguardar la entrega de los anteojos, que suele demorar entre 7 y 20 días.

Ante cualquier inquietud, no dudes en contactarte con el PAMI por sus canales de atención oficiales

WhatsApp oficial: +54 9 11 4370 3138

PAMI Escucha y Responde: funciona de forma gratuita llamando al 138

Redes sociales: Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar

*Para asegurarte de que los canales son oficiales chequeá que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación.