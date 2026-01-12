El outlet de Belgrano que ofrece precios muy baratos. Foto: Instagram @american_outlet_arg

Los outlets premium, aquellos que concentran ropa y calzado de marcas internacionales con grandes descuentos respecto de los precios habituales del mercado, son furor en Buenos Aires. En este contexto, uno de los más destacados en cuanto a la relación precio-calidad se encuentra en el barrio de Belgrano.

Se trata de American Outlet, un espacio comercial que abrió recientemente y ya logró convertirse en una alternativa frecuente para quienes buscan renovar el guardarropa o realizar compras puntuales sin afrontar precios elevados.

Este outlet funciona como un canal de comercialización de prendas de temporadas anteriores, excedentes de stock o productos discontinuados, manteniendo estándares de fabricación propios de marcas internacionales.

Las prendas corresponden a marcas que operan en mercados internacionales y que no siempre cuentan con presencia directa en el país, lo que amplía la oferta frente a las opciones habituales del mercado local.

American Outlet, un espacio comercial muy barato en Belgrano

El local cuenta con indumentaria para adultos, niños, adolescentes y bebés, lo que permite concentrar compras para distintos integrantes del grupo familiar en un mismo espacio. El espacio dispone de probadores, una característica no siempre está presente en todos los outlets y es valorada por quienes priorizan la compra directa en el local.

Entre las marcas disponibles en American Outlet se encuentran GAP, Banana Republic y Old Navy. En el local, las prendas de estas marcas se ofrecen con precios que comienzan en torno a los $5.000, dependiendo del tipo de producto y del talle. La oferta incluye remeras, pantalones, buzos, camperas y prendas básicas de uso cotidiano. Hay artículos correspondientes a temporadas actuales y también de colecciones anteriores, una práctica habitual en este tipo de comercios.

Las ventajas y los horarios de American Outlet

En el sector infantil y de bebés, el outlet implementa promociones específicas, como la modalidad 2x1 en determinadas prendas.

La variedad de talles es otro de los aspectos destacados por los visitantes, ya que incluye opciones que no siempre se encuentran en locales tradicionales. Esto se debe a que los outlets suelen recibir remanentes de producción destinados a otros mercados, con curvas de talles más amplias.

American Outlet no abre los días sábado, una particularidad que lo diferencia de la mayoría de los comercios del rubro. Sin embargo, el local atiende de lunes a viernes de 9 a 20 y los domingos de 11 a 20. Esta franja horaria permite la visita tanto en jornadas laborales como durante el fin de semana.