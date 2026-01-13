Cadore fue la heladería argentina elegida en 2025 por Taste Atlas entre las mejores del mundo. Foto: Freepik

En una noche porteña de verano, hay un ritual infaltable: disfrutar un helado de Cadore, la emblemática heladería argentina elegida en 2025 por Taste Atlas entre las mejores del mundo.

Ubicada sobre la icónica avenida Corrientes, se quedó con el cuarto puesto en el ranking de las 100 mejores heladerías, metiéndose en el Top 5 mundial.

Cuál es la heladería argentina que se ubicó entre las cuatro mejores del mundo en 2025. Foto: Freepik

Esta heladería porteña, con más de seis décadas de historia, combina técnicas tradicionales con toques modernos y sigue siendo atendida por descendientes de sus fundadores.

Cuánto sale el helado de Cadore

Según la plataforma Pedidos Ya, los precios actuales de Cadore rondan los $28.000 por kilo, $25.000 los ¾, $18.000 el medio kilo y $9.500 el cuarto.

Entre sus gustos más destacados se encuentran los siguientes: Súper Dulce de Leche (con dulce de leche natural), Marrón Glace (con castañas en almíbar), Cioccolato Speziato (con arándanos, nueces y mix de especias dulces), Coco Tostado (con dulce de leche natural), Avellana del Piamonte, entre otros.

Cadore, entre las mejores heladerías del mundo. Foto: Instagram @heladeriacadore

Esta heladería, además de ser elegida por Taste Atlas, también ganó premios como el primer lugar entre los Mejores Postres de Buenos Aires en 2024 (un galardón entregado por Tripadvisor) y también obtuvo el premio Traveller’s Choice en 2024. Previamente, en 2017, National Geographic la había reconocido como una de las 10 mejores heladerías del mundo.

Los 10 sabores de helados más elegidos por los argentinos en 2025

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reveló cuáles son los sabores de helado más elegidos por los argentinos en 2025 y, según el análisis realizado a más de 50 heladerías de todo el país, el Dulce de Leche es el gusto que más domina los paladares.

El Dulce de Leche Granizado se mantiene estable en el primer puesto, seguido por el Chocolate con Almendras.

Cuáles son los gustos más elegidos por los argentinos. Foto: Freepik

Otro de los gustos más elegidos por la gente es el Pistacho, que ocupa el cuarto lugar, mientras que el Sambayón se mantiene estable en el Top 5. Por su parte, el Dulce de Leche aparece tres veces en el ranking (Granizado, Clásico y Súper). La lista completa: