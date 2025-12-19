Un viaje a Italia, pero en Argentina: una de las heladerías más hermosas del mundo está en Buenos Aires y deslumbra con su arquitectura

Parece salida de una postal europea y se convirtió en furor en redes sociales por su impactante arquitectura de inspiración grecorromana. Esta heladería única combina helados artesanales, cafetería y pastelería en un entorno que invita a viajar en el tiempo.

Figlio Premium, una de las heladerías más hermosas del mundo. Foto: Instagram @figliopremium

Si te dijeran que podés sentarte a tomar un helado y sentirte en Italia sin salir de la provincia de Buenos Aires, probablemente dudarías. Sin embargo, existe un rincón muy particular que lo hace posible gracias a su arquitectura de inspiración romana y una cuidada ambientación que recrean, casi sin esfuerzo, una auténtica postal europea.

A la hora de elegir una buena heladería, la calidad del producto es clave. Pero además de sabores bien logrados, este lugar ofrece una experiencia distinta, capaz de transportar a otra época y a otro país, sin necesidad de cruzar el océano. Este es el motivo por el que muchos la consideran una de las heladerías más lindas del mundo.

Figlio Premium, una de las heladerías más hermosas del mundo. Foto: Instagram @figliopremium

La heladería viral que parece un templo romano y está en Argentina

Figlio no es una heladería común: a simple vista, parece un verdadero templo romano. Su impactante arquitectura, inspirada en la cultura grecorromana y en el mítico Coloso de Rodas, la convirtió en un fenómeno viral y en una de las heladerías más llamativas del mundo.

El lugar sorprende desde el primer momento con sus columnas, estatuas y detalles en mármol que transportan a Italia. Todo está pensado para llevar al visitante a otra época y a otro continente, sin necesidad de cruzar el océano.

Figlio premium, la heladería que parece un templo romano. Video Instagram @figliopremium

Una experiencia que va más allá del helado

Más allá de su estética imponente, Figlio también se destaca por la calidad de sus productos. Ofrece una amplia variedad de helados artesanales, elaborados con materias primas de primera calidad, además de un completo servicio de cafetería.

Figlio Premium, una de las heladerías más hermosas del mundo. Foto: Instagram @figliopremium

En su carta también se pueden encontrar opciones de pastelería y bombonería, ideales para acompañar un café o para darse un gusto dulce en cualquier momento del día.

Figlio Premium, una de las heladerías más hermosas del mundo. Foto: Instagram @figliopremium

Dónde queda Figlio y cuándo visitarla

Figlio se encuentra en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y se convirtió en una parada obligada tanto para turistas como para locales.

Dirección: San Martín 545, Tandil

Horarios: De lunes a sábados: desde las 8 de la mañana hasta las 12 am. Domingos y feriados: desde las 9.

Figlio Premium, una de las heladerías más hermosas del mundo. Foto: Instagram @figliopremium

Con su combinación de arquitectura imponente, sabores artesanales y una experiencia visual única, Figlio demuestra que en Argentina también se pueden vivir momentos que parecen sacados de una postal europea, pero con sabor local