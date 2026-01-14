Chanchos salvajes en Nordelta. Foto: Captura

En medio de la disputa por los operativos en torno a los traslados de carpinchos, en Nordelta aparecieron varios chanchos salvajes y los vecinos mostraron su sorpresa en redes sociales.

La aparición del grupo de animales sucedió en las últimas horas dentro de un barrio privado y generó temor al observar que la manada destrozaban plantas y basura.

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta. Video: NA

Ante este escenario, un grupo de vecinos radicó la denuncia correspondiente y por ahora no se sabe si los cerdos continúan dentro del country.

En tanto, se desconoce cómo es que los chanchos ingresaron al barrio privado, aunque muchos explican que puede estar ligado a la remoción de suelo y árboles para la creación de nuevas viviendas en la zona.

Operativo para trasladar carpinchos en Nordelta

Todo este insólito escenario ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos, donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros se mostraron en contra del accionar de las autoridades.

Retiran carpinchos de Nordelta.

La medida tuvo uno de sus puntos más tensos este 13 de enero, cuando retiraron a seis ejemplares luego de que los habrían sedado y metido en jaulas, lo que generó la indignación de vecinos y asociaciones ambientales.

El conflicto surgió por manadas que vivían en una zona de circulación de vehículos con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros sobre hora, esto generó lugar a un operativo iniciado el pasado lunes 12 de enero.

No obstante, aquel despliegue con trampas no dio resultado y tampoco fue bien recibido por los protectores que habían llegado al acuerdo de que los animales fueran retirados con testigos o veedores. Sin embargo, denunciaron y grabaron la extracción de 3 hembras y 3 machos que habrían sido cargados en jaulas por la mañana, luego de posibles sedaciones con dardos.