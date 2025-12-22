Una escapada llena de naturaleza y tranquilidad en el Tigre: ¿cuánto cuesta pasar una semana de vacaciones en una cabaña del Delta?

A pocos minutos de la ciudad, este lugar ofrece una amplia variedad de cabañas y casas en alquiler para desconectar del ritmo urbano. Los precios varían según la ubicación, las comodidades y la época del año, con opciones que van desde alternativas accesibles hasta propuestas premium para una semana rodeada de ríos y naturaleza.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @islacentenario

El Delta del Paraná se consolida como uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada cerca de la ciudad y un respiro durante el verano. A solo minutos de CABA, la zona ofrece naturaleza, tranquilidad y vida al aire libre, con una amplia variedad de cabañas y casas en alquiler que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades.

Rodeadas de ríos, arroyos y vegetación, las propiedades están pensadas para descansar y disfrutar del entorno. Los precios de los alquileres varían según la ubicación, las comodidades, la capacidad de huéspedes, la temporada y si se trata de días de semana o fines de semana.

¿Cuánto cuesta pasar una semana de vacaciones en el Delta?

En términos generales, las opciones más económicas arrancan desde $60.000 por día, mientras que las más exclusivas pueden superar los $300.000 diarios.

Durante diciembre, una cabaña básica para dos personas puede encontrarse desde $60.000 por día. Para grupos de cuatro personas, las tarifas rondan los $80.000 diarios.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @snap_seize_repeat

También hay alternativas intermedias, como cabañas para dos huéspedes con mejores servicios o ubicación, que se alquilan en torno a los $70.000 por día. Los precios suelen mantenerse estables durante la semana, pero los fines de semana tienden a ser más caros debido a la alta demanda y a tarifas diferenciales aplicadas por los propietarios en temporada alta o fechas especiales.

Opciones premium

Para quienes buscan mayor comodidad y privacidad, el Delta también cuenta con casas de mayor tamaño y nivel. Por ejemplo, una propiedad de seis ambientes sobre el arroyo Cruz Colorada se alquila por semana completa a aproximadamente u$s 750. Este tipo de alojamientos ofrece muelle propio, amplios espacios y equipamiento pensado para estadías prolongadas.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @islacentenario

La ubicación dentro del Delta también influye en el precio. Los alquileres sobre ríos y arroyos más conocidos, como el Tigre, Sarmiento, Carapachay, Espera, Toro o Cruz Colorada, suelen ser más caros, especialmente si se trata de lugares de fácil acceso desde el puerto de Tigre o cercanos a los ríos principales.

Servicios adicionales y traslados

Además del alojamiento, muchas cabañas ofrecen servicios extra que enriquecen la estadía. Entre los más populares está el alquiler de kayaks para recorrer los arroyos, así como opciones de delivery que llevan hasta la puerta pizzas, empanadas, panes caseros, tartas y otros productos artesanales, muy valorados en un entorno donde no hay comercios tradicionales.

El traslado es otro aspecto a considerar al planificar el presupuesto. Para llegar a las cabañas, se puede optar por lancha colectivo—un transporte público fluvial que cuesta aproximadamente $5.000 por persona— o por lancha taxi, que es más rápida y flexible, aunque más costosa, con tarifas que dependen de la distancia y del horario.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @islacentenario

Tomando como referencia una estadía de siete noches en una cabaña económica para dos personas a $60.000 por día, el total del alojamiento ascendería a $420.000. Para una cabaña de cuatro personas a $80.000 diarios, la semana completa llegaría a unos $560.000, sin incluir traslados, comidas y servicios adicionales.

En un contexto donde muchos argentinos buscan escapadas cercanas y accesibles, el Delta del Paraná sigue siendo una alternativa atractiva. Con opciones que van desde lo más sencillo hasta experiencias de alto nivel, disfrutar de una semana rodeado de agua y naturaleza se mantiene al alcance de distintos bolsillos.